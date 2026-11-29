El título de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 no solo significó una nueva conquista para el fútbol brasileño, sino también una buena noticia para el FC Barcelona. El conjunto español recibirá un importante ingreso económico luego de que el equipo de Abel Ferreira se consagrara campeón del certamen continental tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo.

El motivo de este beneficio está relacionado con Vitor Roque, delantero brasileño que actualmente milita en Palmeiras. Cuando el atacante dejó el Barcelona para regresar al fútbol de su país en 2025, ambos clubes acordaron una serie de variables económicas que podían incrementar el monto de la operación. Una de esas condiciones terminó cumpliéndose con la reciente consagración del ‘Verdao’.

Roque disputó su tercera final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

El traspaso de Vitor Roque se cerró por 25,5 millones de euros fijos, además de otros cinco millones en variables, por el 80% de sus derechos. Dentro de los acuerdos establecidos, el Barcelona recibiría un millón de euros adicional si Palmeiras conseguía conquistar un título internacional durante el contrato del futbolista.

La condición se hizo efectiva este sábado 28 de noviembre, cuando el conjunto brasileño derrotó por la mínima diferencia a Estudiantes de La Plata y levantó su cuarta Copa Libertadores. De esta manera, el club catalán sumará un ingreso extra a sus arcas sin necesidad de realizar alguna operación en el mercado de fichajes.

Tras su salida del Barcelona, fue cedido al Real Betis. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Vitor Roque comenzó la final en el banco de suplentes e ingresó durante los últimos 15 minutos del compromiso. El delantero de 21 años tuvo participación en el tramo final del encuentro y pudo celebrar su primer título de la Copa Libertadores desde su regreso al fútbol brasileño.

Con este nuevo ingreso, el Barcelona habrá recuperado 26,5 millones de euros de los 30 millones que desembolsó en 2024 para incorporar al atacante procedente del Athletico Paranaense. Además, el cuadro azulgrana todavía conserva el 20% de los derechos del futbolista, por lo que podría beneficiarse económicamente ante una futura transferencia.

Sin embargo, el millón de euros por la conquista de Palmeiras no sería el único premio contemplado en el acuerdo entre ambas instituciones. El Barcelona también estableció otros incentivos: dos millones de euros si Vitor Roque terminaba entre los tres mejores jugadores del Mundial de Clubes y otros dos millones si conseguía ubicarse en el podio del Balón de Oro.

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