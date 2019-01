Barcelona - Eibar EN VIVO ONLINE por la Liga Santander en el Camp Nou | Vía ESPN 2

Hoy, Barcelona - Eibar juegan este por la fecha 19 de la Liga Santander en el Camp Nou desde las 12:30 pm. en Perú y Colombia; 6:30 pm. en España. El compromiso será transmitido por ESPN 2 para toda Latinoamérica; sin embargo beIN LaLiga y Movistar+ pasarán el encuentro en España y diferentes partes de Europa, respectivamente. Depor también realizará el minuto a minuto para no perderte ningún detalle del duelo. Para ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO existen diferentes opciones como plataformas web, aplicaciones móviles, canales de televisión por pago o señales abiertas. A continuación, te presentamos cómo y dónde disfrutar el fútbol español.

Tras su inesperado tropiezo en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Levante (2-1), con un equipo plagado de suplentes, el Barcelona recuperará este domingo, ante el Eibar , su mejor once para completar la primera vuelta como líder de LaLiga Santander. Sigue el Barcelona vs. Eibar EN VIVO y EN DIRECTO para no perderte las estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del partido del fútbol español.

Por su parte, el Eibar visita el Camp Nou con el objetivo de intentar puntuar por primera vez ante los azulgranas, después de ocho derrotas en Liga, todas ellas por dos goles o más de diferencia.

Barcelona vs. Eibar: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Dembélé y Luis Suárez.





Eibar : Riesgo; Peña, Oliveira, Arbilla, Cote; Orellana, Jordán, Diop, Cucurella; Enrich y Kike García.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Eibar en vivo y en directo por la Liga Santander?

Perú: 12:30 pm.

Colombia: 12:30 pm.

Argentina: 2:30 pm.

Chile: 2:30 pm.

México: 11:30 am.

EE.UU.: 12:30 pm. (Nueva York)

EE.UU.: 9:30 am. (Los Ángeles)

España: 6:30 pm.

Reino Unido: 5:30 pm.

¿Cómo puedes ver el Barcelona vs. Eibar por la Liga Santander en el Camp Nou?

Existen diferentes formas para ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o televisión. Gracias a Internet, es posible acceder a diferentes plataformas y/o aplicaciones móviles para no perderte a detalle la Liga Santander como el Barcelona vs. Eibar. Además, hay páginas web que pasarán el minuto a minuto como Depor.

Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres que están disponibles para iOS y Android.

¿Qué canales transmitirán el Barcelon vs. Eibar en vivo y en directo?