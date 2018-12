Jorge Sampaoli ha llegado con la pierna en alto y con ganas de revolucionar al Santos de Brasil. Si con Pelé era uno y con Neymar era otros, el técnico argentino pretende revolucionar el fútbol de su equipo con una serie de pedidos que ha realizado. Todo bien con las instalaciones para él, pero hay cosas que deben seguirse bajo su regla para poder pelear el título del Brasileirao, así como optar por levantar el trofeo de la Copa Sudamericana 2019.



El primer pedido. Sampaoli quiere que todos los trabajadores con relación al fútbol lleguen a partir de las 7 de la mañana y a no a las 10 u 11 como antes estaba estipulado en el club. El ‘Hombrecito’, como era conocido en Chile, también hará que los encargados del club trabajen entre 10 a 11 diarios en pro de tener la información más completa de Brasil.



El segundo pedido. Sampaoli requiere solo de 24 futbolistas y no los 40 que tenía el Santos en la pasada temporada. El casildense considera que con menos jugadores podrá enfocarse más en la estrategia en cada uno y poder enfocarse en las fortalezas y debilidades de ellos, mas no con un universo de 40 futbolistas. El fútbol no puede ser total para ellos.



Y el tercer pedido. Paulo Henrique Ganso, mediocampista ofensivo al que dirigió en Sevilla, con pasado en el Santos; el delantero chileno Eduardo Vargas, al que condujo en la selección y en la U de Chile; al enlace Jorge Valdivia, otro trasandino; y Emmanuel Gigliotti, atacante de Independiente. Sampaoli se prepara con todo para el 2019.