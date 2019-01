El pase frustrado de Cueva: el gigante de Brasil que no regresarlo a Sudamérica

El pase de Christian Cueva suena en el mercado de pases en América Latina. Independiente negocia su préstamo con el Krasnodar de Rusia, pero no encuentra una respuesta positiva de parte de los dirigentes rusos, luego de que ellos pagaran la carta pase del mediocampista peruano tan solo unos meses atrás, proveniente del Sao Paulo. No obstante, de acuerdo a Globoesporte, hubo otra institución que preguntó por la situación del peruano.



De acuerdo al periodista Marcelo Braga, Corinthians sondeó la posibilidad de traer de regreso a Christian Cueva al Brasileirao. Tres semanas atrás, el ‘Timao’ tentó el préstamo del futbolista, pero las negociaciones no prosperaron entre los brasileños y los rusos. De este modo, la situación de nuestro compatriota sigue ‘congelada’ en un intento de regresar a Sudamérica y no seguir en la Premier League de Rusia, en donde no goza de la titularidad.



Como se recuerda en Argentina, tras rechazar la primera propuesta de ceder a Cueva por todo el 2019, Krasnodar fue mucho más allá. Según Radio La Red de Argentina, el club quiere que se compre la mitad del pase de 'Aladino' para empezar a negociar.



"Krasnodar respondió y pide la compra de, al menos, el 50% del pase de [Christian] Cueva. El jugador por ahora se planta y no quiere viajar a Rusia", indicó en su momento el periodista argentina Matías Martínez, encargado de la cobertura de las informaciones de Independiente en la citada emisora. El pase de Cueva, por ahora, sigue en Krasnodar.