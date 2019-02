Cueva ya está en Brasil: ¿qué falta para ser oficializado como nuevo jugador del Santos?

Christian Cueva prácticamente ya es jugador del Santos , aseguró en canal de televisión SportTV. Es más, el mediocampista ya se encuentra en Brasil para cerrar los últimos detalles antes de ser presentado por la institución paulista.



SportTV y Globoesporte han informado que Sao Paulo, poseedor del 10% de los derechos del mediocampista, no ejercerá la preferencia para adquirir nuevamente al jugador en caso regrese a Brasil.



En ese caso, Santos esperará -durante todo el miércoles- que el 'Tricolor' emita un documento para confirmar que no está interesado en hacerse nuevamente con los servicios de Christian Cueva.



Una vez que 'Aladino' quede libre, el jugador estará listo para pasar por los exámenes médicos y continuar con todos los procedimientos previos antes de firmar el contrato con el 'Peixe', el mismo que sería por cinco temporadas.



Santos pagaría 7 millones de dólares a Krasnodar por el peruano. Los brasileños cancelarán el monto total en cuatro partes, aunque todavía no se ha revelado cuál será el monto específico de dichas cuotas.



Christian Cueva, quien sería el mejor jugador pagado de la plantilla, será el cuarto refuerzo del Santos de Jorge Sampaoli: el atacante Soteldo, el defensor Aguilar y el portero Everson, fueron las otras incorporaciones.