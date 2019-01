No va a San Lorenzo: el gigante de América que quiere a Miguel Trauco para el 2019

'Bombazo' en los fichajes. Hasta hace pocos días, en Argentina, ya daban por hecho la llegada de Miguel Trauco a San Lorenzo. Según Olé, el ‘Cuervo’ ya había realizado una oferta por el lateral y solo faltaba el “sí” de Flamengo. “Me gustaría ir a jugar a Argentina”, dijo entonces El ‘Genio’.



No obstante, la operación finalmente se enfrió: los brasileños no aceptaron los US$ 1.5 millones ofrecidos y, según la prensa brasileña, el Flamengo ya había cerrado el “capítulo San Lorenzo”. Pero cuando parecía que Trauco seguiría siendo ‘rojinegro’, una nueva opción de salida acaba de surgir.



Resulta que Flamengo estaría buscando la contratación del atacante Bruno Henrique, quien milita en Santos. Y para cerrar el traspaso, habría ofrecido 6 millones de ‘cocos’, además del pase de Trauco como parte de pago.



Ojo que de llegar al ‘Peixe’, el ‘Genio’ sería dirigido por Jorge Sampaoli. Toca esperar si en las próximas horas se concreta la operación en este mercado de fichajes que sigue al rojo vivo.