Flamengo cerró una excelente temporada 2025 bajo la dirección técnica del entrenador brasileño Filipe Luis, alcanzando los títulos de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Además, estuvo cerca de ganar la Copa Intercontinental, pero cayó en tanda de penales ante el monarca europeo, París Saint Germain.

Esta mañana, se hizo oficial la noticia de la renovación del comando técnico del ‘Mengao’ por dos temporadas más. Esta extensión del vínculo contractual también implica una mejora salarial para el exfutbolista y ahora exitoso estratega.

Según información del diario Globo de Brasil, tras la salida de Tite, Filipe Luis tomó las tiendas del equipo en octubre de 2024, pero con el salario más bajo con respecto a los demás entrenador del campeonato.

Por tal motivo, una de las exigencias del entrenador de 40 años era un ajuste en sus ingresos tanto para él como para sus dos asistentes: el español Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

“Las negociaciones se habían prolongado desde el primer semestre del año, y los últimos días estuvieron repletos de discusiones hasta llegar a un acuerdo. El aspecto financiero fue el principal obstáculo, pero Flamengo presionó con fuerza y ​​estuvo cerca de cumplir con la petición de Filipe Luís. Las primas y la cláusula de rescisión fueron otros puntos en los que el club tuvo que ceder para retener al entrenador", indica el citado medio.

“Pero para llegar a un acuerdo, Filipe tuvo que ceder, rebajar sus exigencias y aceptar el paquete ofrecido por el Flamengo , que ya incluía los salarios de sus dos asistentes: el español Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares. Tras casi desistir del acuerdo durante el fin de semana, el club recibió la respuesta definitiva el domingo por la noche para anunciarlo el lunes por la mañana”, añadió Globo.

Filipe Luis dirigirá a Flamengo hasta finales de la temporada 2027.

También trascendió que la dirigencia de Flamengo, durante las tratativas de su nuevo contrato, también tenía en la órbita a los entrenadores Leonardo Jardim, Artur Jorge y Thiago Motta.

Filipe Luis se encuentra, al igual que el plantel profesional, de vacaciones y retomará los entrenamientos en la segunda parte de enero. Los primeros desafíos de 2026 son el Campeonato Carioca, el Brasileirao, y la Supercopa. El primer título de la temporada se disputará contra el Corinthians el 24 de enero.

