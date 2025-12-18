Uno de los encuentros más esperados, como previa perfecta para lo que será el inicio del Mundial, es el choque que enfrentará a las selecciones de Argentina y España. Ambos conjuntos ganaron en 2024 la Copa América y Eurocopa, respectivamente, y ahora se darán cita para conocer al mejor. Como tradición a lo que ya se viene haciendo en los últimos años, conoce todos los detalles de lo que será la próxima edición de la Finalissima.

Este jueves, la FIFA confirmó detalles de esta definición, y se conoció que será, como se venía manejando en otras ediciones, a partido único el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail.

Cabe mencionar que la albiceleste, con Lionel Messi como capitán, es la vigente campeona, pues en 2022 se impuso ante Italia con goleada 3-0. En aquella ocasión anotaron Lautaro Martínez, Ángel Di María, y Paulo Dybala.

Argentina goleó 3-0 a Italia en la última edición de la Finalissima de 2022.

Este partido se jugará a la 1:00 p.m. hora peruana, mientras que será a las 3:00 p.m. en territorio argentino. En tanto, los residentes en España disfrutarán del encuentro desde las 9:00 p.m..

“Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, dijo el Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”, dijo por su parte presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.

Tras la salida de Lionel Messi de Barcelona, Lamin Yamal se perfila como su sucesor e incluso, pese a sus cortos 18 años, es el líder ofensivo culé y figura entre los tres mejores jugadores de la actualidad.

Cabe precisar que este será el primer enfrentamiento entre ambos futbolistas de dos generaciones diferentes, pero con un nivel mundial que, sin duda, paralizará al mundo.

Tras el sorteo para el Mundial, Argentina quedó a la cabeza del Grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania. Por su parte, España estará en el Grupo H, en el que se enfrentará a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

