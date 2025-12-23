Endrick llegó a Real Madrid como una de las apuestas más importantes de los últimos años en ataque, pero no contó con las oportunidades deseadas, por lo que la especulación sobre su salida sonaba cada vez más fuerte, hasta que este martes se confirmó. El atacante brasileño de 19 años jugará en el Olympique de Lyon.
Así lo informó el propio club francés y se conoció que la cesión del futbolista será hasta el final de la temporada por cerca de 1 millón de dólares. Minutos más tarde, el club español se encargó de confirmar la noticia.
Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con su selección, llegó a Real Madrid a mediados de 2024, pero no entraba en los planes del entrenador Xabi Alonso, que apenas le dio minutos en los últimos meses.
ANUNCIO DE SU FICHAJE
Si bien fue titular en el último partido del club ante Talavera por Copa del Rey, no fue incluido entre los convocados al partido frente a Sevilla por la Liga español.
La falta de competencia lo alejó de ‘La Canarinha’, dirigida por su exentrenador en Madrid, Carlo Ancelotti. Este último ya había sugerido su cesión para que tenga los minutos y competencia para seguir creciendo y avanzando en su corta carrera deportiva.
Endrick debutó profesionalmente en Palmeiras de su país en el año 2022, hasta que fue vendido a Real Madrid, donde compartía ataque con sus compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo.
