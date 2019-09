¿El mejor '9' de América? Gabriel Barbosa, Paolo Guerrero y el resto de competidores

El debate está encima de la mesa ¿Quién es el mejor ‘9’ que juega en América? Las opciones no son tantas, reconociendo que los mejores del mundo se van al ‘Viejo Continente’ para brillar con las camisetas de la Juventus, Barcelona o Manchester City. Otros, después de su paso por Europa, llegan a esta parte del mundo y encuentran rendimientos que parecían haber olvidado.

Entre ellos están Paolo Guerrero, Zlatan Ibrahimovic, Josef Martínez, André-Pierre Gignac y Gabriel Barbosa. Este último viene dando la hora a nivel continental consiguiendo que el Flamengo esté a días de disputar una semifinal de Copa Libertadores y sea primero en el Brasileirao. Su rendimiento es excepcional y esto lo ha visto con buenos ojos Tite, quien lo convocó a la selección brasileña para la fecha doble de octubre.

Así fue el golazo de Gabriel Barbosa que le dio la victoria a Flamengo sobre Santos. (Captura y video: YouTube)

‘Gabigol’ ha anotado 15 tantos en la misma cantidad de partidos de la primera división brasileña, además de otros cinco en el torneo sudamericano, donde eliminó al Inter de Porto Alegre del capitán de la selección peruana. Sus números confirman que Barbosa está endiablado, ¿pero también dejan en claro que es el mejor centro delantero que juega actualmente en el continente americano?

La pregunta es parte de conversaciones futboleras alrededor de los diferentes países que sacan pecho por sus estrellas. En la MLS disfrutan cada fin de semana los golazos de Zlatan (tiene 26 anotaciones en 25) y Carlos Vela –no juega de ‘9’, pero es goleador-, a quien todos piden volver a Europa porque se está paseando en Estados Unidos con 28 tantos en 27 encuentros.

Zlatan Ibrahimovic marcó un golazo en el clásico de Los Ángeles. (Captura y video: MLS)

Lo mismo sucede con el venezolano Martínez, quien el año pasado fue clave para que el Atlanta United se consagre campeón con 35 gritos sagrado y que esta temporada mantiene el nivel con 26. La efectividad asombra y arma un lindo debate con respecto a lo que hay en Sudamérica.

¿Quién tiene a los mejores?

Desde Brasil ven con reojo como los americanos empiezan a llevarse a grandes talentos a su liga para potenciarla y hacerla más competitiva. Pero así como en Norteamérica (no nos olvidemos de Gignac, que ya es el máximo anotador en la historia de Tigres), en el Brasileirao también se han puesto las pilas para reforzarse de la mejor manera posible.

El último hat-trick de Gignac con la camiseta del Tigres. (TUDN)

El gran beneficiado es el multimillonario equipo de Río de Janeiro, Flamengo. De la mano de Jorge Jesús, el ‘Fla’ se ha armado de pies a cabeza con una plantilla que, tranquilamente, podría competir en Europa y el colectivo obviamente aporta a que su delantero se divierta en área contraria.

Así, arropado por el colectivo, un ‘9’ como Gabriel Barbosa parece caer como anillo al dedo con la camiseta rojinegra. Gran definidor, el delantero de 23 años no parece tener muchos más argumentos que los goles para beneficiar a los planes de su equipo. Es decir, si el resto de la idea no carbura como quiere el entrenador, ‘Gabigol’ no parece ser la salvación.

Paolo Guerrero 'doblete' en el Internacional vs Cruzeiro por Copa Brasil. (Fuente GOLTV)

Algo diferente sucede con otros delanteros que funciona más para el equipo. Guerrero, sin ser tan goleador, le da más variantes al conjunto ‘colorado’ jugando muy bien de espaldas, encontrándose con los volantes de segunda línea y, además, aportando en la faceta goleadora cuando se le da la oportunidad. Por eso el peruano es tan elogiado por todo el continente.

Pero lo del sueco de Los Ángeles Galaxy no parece tener comparación. Si el peruano aporta en un aspecto y el brasileño otro, Zlatan suma esas dos variantes para unirlas en una sola y cambiar partidos por si mismo. Ibrahimovic sigue teniendo nivel europeo y lo ha traido consigo para hacer historia en la MLS y va camino de ello. De cabeza, disparando desde afuera, jugando de espaldas y hasta con piruetas extravagantes, el ex PSG no se cansa de cambiar dinámicas en Estados Unidos.

Los goles de Lucas Pratto en River Plate. (Video: YouTube/ Foto: Difusión)

Elegir una opción u otra tendrá mucho que ver con lo subjetivo porque la potencia física de Gignac, quien también juega muy bien de espaldas y se asocia mucho o Lucas Pratto –que le ha dado un valor agregado al River Plate de Marcelo Gallardo– también podrían meterse en la lista. Al final, habrá pocos no solo en este continente, sino alrededor del globo, que estén tan enchufados como lo está el ‘9’ del Flamengo y, mientras siga así, seguro que Tite no tendrá problemas en llamarlo.

