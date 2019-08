Medio gol de Paolo Guerrero: Edenilson la clavó tras genial tiro libre del peruano por semis de Copa Brasil [VIDEO]

Edenilson logró abrir el marcador en Belo Horizonte tras genial tiro libre de Paolo Guerrero. El portero dio rebote e Internacional vence a Cruzeiro por Copa Brasil.

Un tiro libre muy cerca al área del Cruzeiro le dio la oportunidad a Paolo Guerrero de ser él quien ejecute la falta. El peruano, fiel a su estilo, tomó los tres pasos para perfilarse y mandar un tiro bien esquinado. El portero rival logró llegar al vértice del arco y evitar el gol, pero el rebote le quedó a Edenilson quien no perdonó y marcó el 1-0 a favor de los Colorados.

Edenilson la clavó tras genial tiro libre de Paolo Guerrero por semis de Copa Brasil

Cruzeiro , actual bicampeón del certamen co, no tiene margen de error. Solo registra una victoria en 17 compromisos en todas las competiciones y acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores, tras perder ante River Plate por penales.



Inter, en cambio, viene de eliminar a Nacional y asegurar su pase a los cuartos de final de la Libertadores, con Paolo Guerrero como gran figura de la serie. El delantero peruano lleva once goles en 17 duelos desde que reapareció luego de una larga suspensión.



