Descontrolado: D'alessandro fue expulsado tras estallar por el cobro de un penal para Gremio [VIDEO]

Por poco y se le va encima al propio árbitro. Andrés D'alessandro vio la roja sin necesidad de ingresar al campo a disputar la final del Campeonato Gaúcho entre Internacional y Gremio , por su airado reclamo al cuatro juez del partido luego de que el VAR cobrara un penal a favor del 'Tricolor'.



Sobre los 28 minutos, Guilherme Parede derribó en el área a Bruno Cortez, aunque tuvo que intervenir el videoarbitraje para finalmente sancionar la pena máxima. En ese contexto, los jugadores del Inter no pararon de reclamar, y uno de los que se mostró más afectado fue el mediocampista argentino, quien increpó al cuarto juez del partido. Incluso lo llegó a encarar.



Ante esto, el árbitro principal no dudó ni un instante y le mostró la cartulina roja. Aunque ello no detuvo los reclamos de D'alessandro, quien continuó protestando. Es más, al irse del campo hizo señas a la afición del Gremio, que desde luego, también reaccionó.



Finalmente, André no estuvo acertado en la ejecución del penal, y Marcelo detuvo el disparo, dejando todo igualado.



Tras empatar sin goles (0-0) en la primera definición del certamen estatal brasileño, Internacional y Gremio de Porto Alegre pretenden consagrarse como el mejor equipo de Río Grande del Sur.

