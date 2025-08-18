El pasado fin de semana el Brasileirao dejó un resultado inesperado: Santos cayó goleado por 6-0 ante Vasco da Gama y comienza a acercarse de la zona de descenso. Neymar, máxima estrella de la institución en la actualidad, mostró su pesar en el campo con un llanto desolador, producto también del mal momento que viven. Horas después, el futbolista brasileño estremeció redes sociales publicando el mensaje que le dejó su hijo tras este resultado.

“Buenas noches papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quiero que sepas que en esos momentos difíciles, cuando el mundo se derrumbe a tu alrededor, sepas que siempre estaré aquí a tu lado para apoyarte. Eres más que un excelente padre, eres un ídolo, eres mi inspiración, y aunque muchas veces no lo diga ni lo demuestre, quiero que sepas que te amo mucho. Siempre tengo eso en mente”, inició el mensaje.

El mensaje fue publicado con un emoji de corazón, como símbolo de gratitud por parte de Neymar: “Ten en cuenta que tu familia está aquí a tu lado para apoyarte y ayudarte en todos los momentos, sin importar si son difíciles o buenos. Eres MI papá, y siempre debes saber que estoy aquí para ti. Ahora quiero que levantes la cabeza y vayas a por ellos como siempre lo has hecho. Eres increíble. Te amo con todo mi corazón”.

Por último, le dejó una recomendación: “Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que no te conocen o no saben quién eres, porque tú eres capaz. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en cambio, úsala como motivación para ser siempre mejor de lo que eres. Nunca lo olvides, ERES INCREÍBLE”.

Neymar recibió un mensaje de su hijo, tras caer goleado con Santos. (Foto: Getty Images)

La respuesta de Neymar en el mismo chat fue corta, pero también dejando claro el agradecimiento por la fortaleza, producto de un duro momento que vive en el Brasileirao, sumado al regreso al campo por una dura lesión que lo dejó sin actividad más de un año: “Te amo mucho mi pequeño...papá se va a recuperar”.

El dolor de este resultado tomó mayor énfasis porque Santos perdió contra un rival directo en el torneo. Santos está en el puesto 15 con 21 puntos y Vasco en el 16° con 19 unidades. Tras la goleada, comenzó a acortarse la ventaja también con el descenso porque Vitoria está en el 17° con 19 puntos también.

¿Qué dijo Neymar tras la goleada a Santos?

Neymar describió como “una m*** y una vergüenza” la goleada por 0-6 que el Santos recibió este domingo ante el Vasco da Gama en el Campeonato Brasileño. Se trata de la peor goleada sufrida por el delantero paulista en toda su carrera.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, afirmó el exjugador del Barcelona y del PSG a periodistas.

La imagen que resumió la humillación fue el abrazo que el técnico del Vasco da Gama, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, tuvo que dar al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y ocultando el rostro con la camiseta.

Neymar es una de las estrellas de la actualidad en Santos. (Foto: Getty Images)

