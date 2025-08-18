Las últimas horas han sido muy intensas para Erick Noriega. Pasó de ser un indiscutido en Alianza Lima a entrar en los planes de Gremio, uno de los clubes más importantes de Brasil y del continente. Todo fue tan rápido que cuando ambos clubes llegaron a un acuerdo, apenas le dio tiempo para jugar unos minutos en el último triunfo por 3-1 sobre ADT y tener una emotiva despedida con las cuatro tribunas del Estadio Alejandro Villanueva coreando su nombre y aplaudiéndolo.

Según pudo conocer Depor, la transferencia está tasada en 2 millones de dólares, 1.8 millones netos y 200 mil dólares en variables. Los últimos detalles están cerca de cerrarse y en las próximas horas el volante de 23 años tomará su vuelo hacia Porto Alegre, para cumplir con los exámenes médicos de rutina y estampar su firma para iniciar su aventura en el fútbol brasileño.

Ayer domingo, a su salida del Estadio Hugo Sotil, donde Alianza Lima B y Universitario B empataron 1-1 por la Liga 3, Noriega se dio un tiempo para hablar con los medios de comunicación y tocó puntos importantes sobre su partida a Gremio. Además, se notó su sentimentalismo por dejar el club del cual es hincha y dejó un mensaje claro para la hinchada.

Si bien el ‘Samurái’ quiere estar por muchos años en el extranjero, hacer su carrera afuera y consolidarse como un futbolista de selección, le tiene mucha gratitud a la institución blanquiazul y, de darse la oportunidad, espera retirarse defendiendo sus colores. “Seguro más adelante voy a volver a Alianza y si me puedo retirar en Alianza sería lindo. Mi familia también estaría contenta. Si tiene que ser así, así va a ser”, comentó.

Erick Noriega fue ovacionado en su último partido con Alianza Lima en Matute. (Foto: Liga 1)

En esa misma línea, se refirió a la despedida que tuvo en Matute, con Guillermo Enrique cargándolo en hombros y recibiendo la ovación de la gente. Asimismo, fue reservado sobre cómo van las negociaciones con Gremio. “Bastante contento de cómo se despidió la gente. Si bien es cierto es real lo de la oferta, pero en estos días se está tomando la decisión. Yo estoy bastante feliz de la oportunidad”, afirmó.

Si bien Erick Noriega no ahondó mucho en las tratativas con el conjunto de Porto Alegre, pues está esperando poner su rúbrica en el contrato, agradeció la oportunidad que está recibiendo para emigrar y dar un salto de calidad en su carrera profesional. “Son oportunidades que se presentan una vez y no muchas veces en la vida. Si se tiene que dar, se va a dar”, añadió.

Aunque en su momento estuvo en Japón, fue más por una obligación familiar y no pudo continuar una carrera ahí. Luego, también tuvo un breve paso por el ascenso alemán, pero un problema con su visado truncó sus sueños. Esta vez espera que la historia sea distinta. “Ahora tengo que seguir el camino de todo futbolista, el sueño que es salir al extranjero y vamos a ver qué es lo que pasa en estos días”, acotó.

Erick Noriega firmará por Gremio hasta el 2028. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Noriega es un tipo creyente y que confía en la voluntad de Dios para que todo se concrete según lo planificado. Así pues, mientras espera tener su último entrenamiento con sus compañeros antes de viajar a Brasil –si que se da–, no se apresura y mantiene la mesura. “Todavía estamos viendo. En estos días se toma la decisión. Tenemos que ir viendo cómo se dan las cosas y Dios mediante todo se siga dando bien”, aseveró.

Un detalle no menor es que la salida de Noriega supone un golpe duro al armado del plantel de Alianza Lima, por lo que muchos hinchas esperaban la llegada de un futbolista de último momento. Sin embargo, por más que el nombre de Pedro Aquino sonó fuerte después del desinterés de Sporting Cristal para repatriarlo, no hubo una propuesta formal. Hay tomar en cuenta que el libro de pases ya cerró a la medianoche de este lunes 18 de agosto.

Erick Noriega llegó a Alianza Lima tras destacar en Comerciantes Unidos. (Foto: Getty Images)

