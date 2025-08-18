Si bien los resultados han mejorado en Palmeiras durante las últimas dos semanas, con tres triunfos consecutivos –dos por el Brasileirao y uno por la Copa Libertadores–, para cierto sector de la prensa hay un marcado desgaste en el proceso de Abel Ferreira y su continuidad no deja de estar en tela de juicio. Ni siquiera la goleada por 4-0 que el ‘Verdao’ le propinó a Universitario de Deportes hace unos días ha calmado la marea, algo que se evidenció en su última conferencia de prensa.

Palmeiras venció por 1-0 a Botafogo, alcanzando el segundo lugar del Brasileirao con 39 puntos y quedando a cuatro del líder Flamengo. En medio de este resultado que debería generar un clima de mayor tranquilidad, Abel Ferreira fue consultado sobre su permanencia en el club y qué decisión tomará respecto a su futuro, puesto que su contrato finaliza en diciembre de este año.

Visiblemente molesto por la insistencia de los periodistas, el portugués aseguró que esa decisión no será solo suya, sino también la de su familia. A su vez, reafirmó que no se siente más importante que Palmeiras. “En cuanto a mi contrato, mi familia debe decidir si me quedo o no este año. Pero este no es el momento de decidir nada. Lo importante no era, ni será, Abel. Lo más importante siempre será lo mejor para el Palmeiras”, explicó.

Palmeiras goleó por 4-0 a Universitario en Lima. (Foto: AFP)

Ferreira retó a los medios de comunicación a conocerlo mejor o intentarlo, sobre todo por los rumores que se tejen a su alrededor sin siquiera conocer la verdad. “Ninguno de ustedes me conoce. Ni ustedes ni los comentaristas, porque si de verdad quisieran conocerme y saber quién es Abel, le preguntarían a quienes trabajan conmigo, no a periodistas que no les gustan ni el Palmeiras ni Abel”, comentó.

“La gente que trabaja conmigo, mis expresidentes, exjugadores, presidentes actuales. Con ellos es con quienes tienen que hablar. No me conoces, y no quiero que me conozcas. Porque cada uno construye su propia narrativa”, añadió el director técnico de 46 años, que registra dos Copas Libertadores con Palmeiras.

En medio de ese intercambio de palabras con la prensa, Ferreira recordó el libro que publicó en enero del 2023, ‘Cabeza Fría, Corazón Caliente’, en donde retrata su carrera en Brasil. Según él, los periodistas ni siquiera se han tomado la molestia de leerlo. “Si de verdad quisieran saberlo, lo sabrían. Además, todo está escrito en un libro. ¿O será que no les gusta leer? Fue una forma de agradecerle al fútbol brasileño”, arremetió.

En esa misma línea, Abel Ferreira remarcó que su equipo, desde su llegada a finales del 2020, ha sabido competir en todos los torneos que disputó. “Durante los últimos tres o cuatro años, Palmeiras ha estado compitiendo (por títulos). En la Cos Libertadores, los grupos no siempre son fáciles. Y como todos los equipos del mundo, ganamos y perdemos, pasamos por diferentes fases”, aseveró.

Con este panorama de por medio, teniendo a la opinión pública encima, Ferreira afrontará la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores con una amplia ventaja sobre Universitario, tras el 4-0 de la ida. Más allá de que todo parece estar sentenciado para los cremas, está claro que Palmeiras no bajará los brazos y saldrá con todo en el Allianz Parque.

Abel Ferreira ha ganado dos Copas Libertadores con Palmeiras. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugará Universitario vs. Palmeiras?

Luego del 4-0 a favor de los brasileños en la ida, Universitario y Palmeiras volverán a verse las caras esta semana, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Allianz Parque.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR