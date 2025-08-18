Los ánimos quedaron muy caldeados tras el último empate por 1-1 entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, pues una acción polémica, previo al gol de la igualdad para los locales, dejó un mal sabor de boca para los cremas y esto se notó en las declaraciones pospartido. A su llegada a Lima, Adrián Gilabert, gerente legal de la institución de Ate, marcó su postura y dio a conocer las medidas que tomarán luego de lo ocurrido en suelo huancaíno.

En su primera intervención ante los medios de comunicación, el abogado reveló que el club tomará acciones legales y se dirigirá directamente ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) para pedir los audios del VAR y entender por qué cobraron fuera de juego de José Carabalí en el segundo gol de Alex Valera. Recordemos que Pablo López fue el árbitro principal, mientras que César García y Víctor Ráez estuvieron en la cabina de videoarbitraje.

“Vamos a tomar acciones legales, de todas maneras. Vamos a pedir los audios del VAR, vamos a ver de qué manera determinan una cosa así. Es rarísimo lo que con tecnología terminan juzgando. Te perjudican, 12 del mediodía, altura, el esfuerzo de los muchachos queda mellado. De hecho vamos a tomar acciones”, manifestó el directivo.

En esa misma línea, Gilabert afirmó que la institución de Ate peleará para que escuchen sus reclamos y se tomen medidas para los involucrados en una decisión que –aseguran– los perjudicó. “Universitario es un equipo fuerte, nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase, pongan lo que nos pongan adelante, pero lo que no se puede en la cancha lo hacen de esa manera”, añadió.

Por otro lado, si bien ya había hablado tras su salida del Estadio IPD de Huancayo, Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, volvió a mostrar su indignación por lo ocurrido. “Todos han visto esa jugada. Es válida y todos coinciden en que el gol no debió anularse. Sin embargo, los que manejan esa tecnología no lo están haciendo de la manera correcta”, sostuvo.

Según señaló Velazco, existen intereses ajenos que buscan que Universitario no sea tricampeón de manera automática, propiciando así la disputa de los play-offs. Hay que tomar en cuenta que, debido a que los merengues ganaron el Torneo Apertura, si ganan este segundo certamen de la temporada evitarán cualquier definición y levantarán el título.

“Creo que la ‘U’ ha hecho un club de fútbol altamente eficiente, al punto que ha acortado el campeonato antes de lo previsto y eso está generando algún perjuicio económico comercial para alguien. Presumimos que la idea es no atentar ante eso y la ‘U’ es una piedra en el zapato”, señaló.

“Para ningún rival es conveniente que campeonemos en el Torneo Clausura. Hay que tener cuidado en disfrazar los intereses particulares bajo el rótulo de incompetencias profesionales de algunos. Hay que estar atentos”, enfatizó Velazco Imparato, instando a todo el pueblo crema a estar atentos a cualquier decisión que los perjudique de aquí en adelante.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Sport Huancayo, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Allianz Parque.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus.

