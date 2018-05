Cosas del fútbol cuando acaban los partidos. Paolo Guerrero había vuelto luego de seis meses y provocó la euforia de los fanáticos en el Maracaná. Sin embargo, no solo fue de los hinchas del ‘Mengao’ como de los millones de peruanos que esperaban un gol de él, sino también lo fue para Andrés D’Alessandro, el histórico jugador de River Plate y de Internacional.



Luego de la victoria del Flamengo sobre el Inter, el volante argentino fue hacia Paolo para pedirle su camiseta, a lo que el ‘Depredador’ le hizo la seña de que en ese momento no podía y mejor era después. El ‘Cabezón’, como es conocido en Argentina, insistió, pero al ver la respuesta de Guerrero, no le dijo más al delantero de la Selección Peruana.



Tras el duelo ante el Inter, Paolo Guerrero habló de los duros momentos que vivió tras su sanción. "Fue duro, me afectó psicológicamente y moralmente. A mí y a mi familia. Gracias a Dios regresé con un triunfo", comentó el jugador.



"Este retorno ha sido increíble, esperé mucho este día. Gracias a Dios regresé después de seis meses que fueron los peores de mi vida, preguntándome qué hice, qué fue lo errado que hice", declaró el delantero de la bicolor.



Paolo Guerrero se presentó ante el Tribunal Arbitral del deporte el pasado 3 de mayo (día en que cumplió su sanción de 6 meses impuesta por FIFA) y está a la espera de la decisión final para conocer si podrá estar en el Mundial Rusia 2018.