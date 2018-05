¿Paolo Guerrero puede jugar el domingo? Así habló el técnico de Flamengo sobre su regreso

Cumplió su castigo de seis meses, a la espera de que se resuelva una respuesta del TAS. Paolo Guerrero se encuentra apto para volver a las canchas este domingo, cuando el Flamengo recibe al Internacional de Porto Alegre por la cuarta fecha del Brasileirao. Mientras el delantero peruano se encuentra en Suiza, su técnico Mauricio Barbieri habló sobre las posibilidades de que tenga unos minutos en el césped de juego en Río de Janeiro.



“El juicio es importante no solo para Guerrero , sino para todos nosotros. Vamos a ver cómo las cosas suceden y cómo él vuelve de viaje. No es uno simple. Tenemos que ver como se presenta Paolo a su regreso de Europa. Él viene entrenando bien, si está en condiciones de jugar, evaluaremos si vale la pena llevarlo el domingo al Maracaná”, declaró.



Mauricio Barbieri se encuentra al cargo del Flamengo de forma interina, hasta que los directivos del ‘Mengao’ definan quien será el nuevo técnico del equipo. Hasta la fecha no le ha ido mal, puesto que el ‘Fla’ se encuentra como líder del Brasileirao con 7 puntos en tres fechas disputadas.



Si el TAS da a conocer su decisión final la próxima semana, que es lo más probable, Paolo Guerrero estará apto para jugar este domingo en el Brasileirao contra Internacional de Porto Alegre.



Para que Paolo Guerrero no vuelva a las canchas este domingo tendrían que pasar dos cosas: 1) Que el TAS decida hoy aumentarle la sanción a 1 o dos años. 2) Que el TAS acepte un posible recurso de la AMA para que Guerrero no juegue hasta que se conozca el fallo oficial. Así están las cosas.