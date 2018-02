El año no empezó bien para Miguel Trauco. Debido a problemas musculares, el peruano fue marginado de los partidos del Flamengo en la Copa Guanabara. Sin embargo, la suerte del 'Genio' podría empezar este miércoles luego de haber entrado en una convocatoria.



Tal como lees. El lateral izquierdo de la Selección Peruana ha sido considerado por primera vez en el año por su entrenador Paulo Cesar Carpegiani para el partido ante el Madureira por la Copa Río. Pese a no estar en el once inicial, se ha confirmado que el seleccionado será suplente para este encuentro.



Miguel Trauco llegó al Flamengo en 2017 desde Universitario de Perú. (Getty Miguel Trauco todavía no tiene minutos en el año con Flamengo. (Getty)

El partido ante Madureira es por la fecha 1 de la Copa Río. Está programado para las 17 y 30 y se jugará en el estadio Maracaná. Allí, Miguel Trauco , mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018, espera empezar a recuperar el titularato, que durante las últimas semanas estuvo en manos de René.



Hay que detallar que la tardía reaparición de Trauco en Flamengo se debe a que el cuerpo médico del club quiso esperar que el peruano se encuentre 100% recuperado. Aunque ya venía entrenando con sus compañeros, no se encontraba en condiciones de jugar un partido de 90 minutos.