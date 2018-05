Al final del día, en la Selección Peruana podrán concluir que el balance de los jugadores nacionales en el exterior ha sido bueno. No solo por la vuelta de Paolo Guerrero en Flamengo, también por los primeros segundos que Miguel Trauco ha tenido en el Brasileirao.



Luego de estar tres partidos en banca, el exjugador de Unión Comercio gozó de la confianza de su entrenador Maurício Barbieri en el triunfo ante Internacional por 2-0 en el Maracaná. Lamentablemente, no fueron más de cinco segundos los que el 'Genio' estuvo en cancha.

No necesariamente por decisión del DT de Flamengo. Se trató más bien de que la pelota nunca salió desde los 90' hasta el final del partido. En el papel, Miguel Trauco debía jugar 3 minutos, pero fueron menos de 10 segundos. No pudo ni tocar la pelota.



El lateral izquierdo de la Selección Peruana espera que su suerte cambie la próxima semana cuando el líder Flamengo (10 puntos) visite al Chapecoense por la fecha 5 del Brasileirao. Cabe mencionar que Trauco no pasa por su mejor momento y su futuro ha empezado a sonar en México.