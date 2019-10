¿David contra Goliat? Ruidíaz y la oportunidad eliminar a Carlos Vela, el 'cuco' de la MLS 

Fue hace casi 12 años (13 de noviembre del 2007) cuando el Seattle Sounders le dio vida a su proyecto deportivo en la MLS. Y en más de una década su participación no ha sido del todo mala reconociendo que ya tiene un campeonato conquistado en el 2016. Pero el año pasado, para que la ilusión se mantenga en las calles de Washington, los propietarios optaron por traer a un peruano que se podía convertir en jugador franquicia de la institución ¿Su nombre? Raúl Ruidíaz.

A pesar de su corta historia, ‘The Sounders’ es un equipo que siempre ha peleado arriba. Desde que fue campeón de la mano de Clint Dempsey –por quien pagaron 9 millones de dólares al Tottenham– la vara ha estado alta y, a pesar de no haber repetido la corona, sí que pueden decir que no han defraudado (siempre han clasificado para los play-offs).

El último gol de Ruidíaz fue ante el Dallas por los play-offs.

Pero cerca de la capital no quieren que la sequía siga en pie y, aunque las estadísticas de ESPN los cataloguen como el menos favorito para campeonar, en Seattle seguro que nadie les puede quitar la ilusión ¿La razón? Tienen ganas de revancha, después de haberse quedado en semifinales de Conferencia en el 2018 y ahora van a por todas frente al ‘cuco’ del 2019: LAFC.

Y estos son los momentos en los que las ilusiones se convierten en realidad o se quedan simplemente en meras expectativas. Por eso Ruidíaz tiene la oportunidad de dar el gran salto que supo conseguir en la Liga MX con la camiseta del Morelia, pero que en Estados Unidos (más allá de sus buenos rendimientos) todavía no consigue.

Raúl Ruidiaz fue clave en las semifinales de la conferencia oeste. Foto/video: América TV

Porque nadie puede negar que las estadísticas de la ‘Pulga’ son envidiables, pero también mejorables si se comparan con el resto de delanteros. El peruano, desde que pisó la Major League Soccer, ha disputado 37 partidos como titular y ha anotado 25 goles (en dos temporadas). Nada mal, pero tampoco lo necesario para que su equipo sueñe con lo que ha pasado en Los Ángeles y Atlanta, por ejemplo, en las últimas temporadas.

Y es que el último campeón (Atlanta United) encontró en Josef Martínez la llave perfecta para destrabar esa primera estrella en su palmarés. El venezolano, en solo un año, llegó a las 35 dianas por su cuenta y se convirtió en la gran figura de la MLS durante el 2018. Un año más tarde, y aunque parezca increíble, otro nombre está a un paso de superarlo y es lo que tendrá que enfrentar el ex Universitario en la final de la Conferencia.

Josef Martínez ha anotado 28 goles este año en la MLS. (Video: MLS)

¿Prende una Vela?

No estará Zlatan Ibrahimovic, a quien ya venció en el torneo regular, pero sí Carlos Vela. El mexicano es el que mete más miedo en Los Angeles FC y, de poder, no tendrá compasión con el equipo de Raúl Ruidíaz. Por eso el ‘9’ de los ‘Rave Green’ tiene que hacer pasar desapercibidos los 34 goles que ha anotado su contrincante en lo que va de la temporada.

El nivel del ex Real Sociedad es tan bravo que incluso el FC Barcelona quiso llevárselo en un momento dado; sin embargo, no se dio. Eso sí, el mexicano deja las puertas totalmente abiertas para, en un futuro, regresar a la Liga Santander. “¿Quién podría decir que no a jugar con Messi por cuatro meses y luego regresar a Estados Unidos?”, comentó después de eliminar a su contendiente sueco en las últimas horas.

Carlos Vela abrió el marcador en el 'Clásico del Tráfico' por los Playoffs de la MLS (Agencias).

Así, aunque uno se vista de Goliat y otro de David, nada está escrito como imposible, aunque el historial le de ventaja a los de California, quienes han ganado tres de los cuatro enfrentamientos que han tenido durante los últimos dos años (el otro fue empate). Igual, qué mejor manera que acabar con la mala racha que en una importante final.

Ruidíaz ya supo salvar del descenso a su Morelia y ahora le toca poner en la gran final –por tercera vez en cuatro años– de la MLS a un club que apostó por él y que confía en sus dotes goleadores, aunque no tenga pasado en el fútbol europeo ni un nombre plagado de luces. Y es que los goles no se hacen con el apellido.

