Este martes 13 de febrero, Manchester City se enfrentará a Copenhague en el inicio de los octavos de final de la Champions League. Los ‘Citizens’ son amplios favoritos a quedarse con la serie, pero al frente tendrán a una de las revelaciones del certamen europeo. El choque se jugará en el estadio Parken, ubicado en Dinamarca. A continuación, te contamos a qué hora juegan.

El Manchester City pasó como un rodillo en el grupo G ganando los 6 partidos que jugó, incluso cuando ya contaban con el primer puesto garantizado. Lo cierto es que les tocó un grupo bastante asequible junto con Estrella Roja, Young Boys y RB Leipzig.

En la Premier League compiten por el primer puesto, y este sábado han obtenido su 6º triunfo consecutivo al imponerse al Everton por 2 tantos a 0 marcando un doblete Erling Haaland, en la mejor muestra posible de que ya se encuentra totalmente recuperado.

El Copenhague logró el pase a las eliminatorias en un grupo bastante complicado, en el que estaban el Bayern Múnich que pasó como 1º, y los que se quedaron fuera Galatasaray y Manchester United.

Tras el parón invernal en el fútbol danés, en febrero han retomado la actividad con la Atlantic Cup en la que han ganado a Elfsborg y Molde, mientras que han perdido frente al Brondby.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Copenhague?

El partido entre Manchester City vs. Copenhague por la Champions League se realizará, en el Estadio Parken de Dinamarca, este martes 13 de febrero desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 2:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 6:30 p.m. en España.

¿En qué canal ver Manchester City vs. Copenhague?

La transmisión del partido entre Manchester City vs. Copenhague será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por SKY Sports, en México. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Copenhague?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR