Atlético de Madrid vs. Arsenal se enfrentan este miércoles 29 de abril, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Tanto Atlético como Arsenal comparten una particularidad: son dos de los clubes con más recorrido europeo sin haber logrado conquistar la Champions League. Este cruce, por tanto, no solo define un finalista, sino que alimenta la ilusión de alcanzar un título largamente esperado.

El equipo dirigido por Diego Simeone llega a esta instancia con la competición europea como su principal prioridad de la temporada. Tras quedar relegado en LaLiga y sin éxito en la Copa del Rey tras perder la final a manos de la Real Sociedad, el conjunto rojiblanco apuesta todo a su fortaleza en eliminatorias.

El Metropolitano, un factor que puede inclinar la balanza. Atlético de Madrid ha construido una identidad muy marcada como local, con intensidad, presión y una estructura defensiva difícil de quebrar. En este tipo de partidos, el respaldo de su afición y el contexto del estadio suelen potenciar su rendimiento.

Un equipo competitivo pese a la irregularidad. Si bien su campaña doméstica ha tenido altibajos, el Atlético ha demostrado en Europa una versión más sólida. Viene de eliminar a rivales de peso en rondas previas y llega con confianza tras su reciente victoria en liga que lo mantiene en puestos altos.

Diego Simeone buscará meterse a una nueva final de la Champions League, con se de revancha por las dos que perdió en el 2014 y 2016. (Foto: Getty Images)

Arsenal, entre la ilusión y la presión. El conjunto dirigido por Mikel Arteta aterriza en Madrid con el objetivo de dar un golpe en la ida. Sin embargo, su presente reciente ha generado algunas dudas, con una baja producción ofensiva en las últimas semanas que ha encendido las alarmas.

Los ‘Gunners’ llegan con algunas ausencias importantes, como Kai Havertz, aunque recupera piezas clave como Bukayo Saka, lo que le permite sostener un bloque competitivo para enfrentar un escenario exigente como el Metropolitano.

En el historial reciente, destaca la contundente victoria 4-0 del Arsenal sobre el Atlético en la fase de grupos de esta misma edición, resultado que marca un antecedente fuerte en lo psicológico. Sin embargo, en eliminatorias directas la historia ha sido mucho más equilibrada.

El partido plantea un contraste claro: el Atlético apostará por el orden, la intensidad y el contragolpe, mientras que Arsenal buscará imponer su dinámica de posesión y presión alta. En un cruce de este nivel, la eficacia en las áreas y la gestión emocional serán determinantes para encaminar la serie rumbo a la final.

Bukayo Saka es una de las principales cartas ofensivas del Arsenal. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal?

El encuentro entre Atlético de Madrid vs. Arsenal está programado para este miércoles 29 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver PSG vs. Bayern?

El partido entre Atlético de Madrid vs. Arsenal se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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