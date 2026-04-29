Universitario de Deportes no tiene margen de error esta noche, cuando enfrente a Nacional de Uruguay por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Luego de perder por 2-0 a manos de Coquimbo Unido por la segunda jornada, los cremas están obligados a derrotar al ‘Bolso’ si todavía quieren seguir con chances de clasificar a los octavos de final. Hoy será un partido clave en el Estadio Monumental, donde Jorge Araujo deberá poner lo que mejor tiene a su disposición.

En la previa de este compromiso, Nicolás Lodeiro, uno de los nombres destacados en Nacional, analizó lo que podría suceder este noche en el recinto crema, considerando que la ‘U’ no será un rival sencillo de superar. “Un partido difícil como todos los partidos de Copa Libertadores. Hay que prepararse de la mejor manera”, afirmó.

Para el volante del cuadro charrúa, no importa si Universitario llega en mal momento o si ellos son los líderes del Grupo B, pues cada encuentro es una historia diferente. “Es un partido en el que no importa cómo se llega. Nosotros tenemos que estar preparados. Ojalá que podamos hacer un gran partido”, acotó.

Nicolás Lodeiro llegó a Nacional tras su paso por Houston Dynamo. (Foto: Nacional de Uruguay)

En esa misma línea, Lodeiro aseguró que Nacional está enfocado en volver a Uruguay con los tres puntos, a sabiendas de que eso les permitirá despegar en la tabla de posiciones y acercarse al objetivo de pasar a los octavos de final. “Tenemos un grupo muy fuerte. Estamos unidos. Tratar de hacer un gran partido”, añadió.

Finalmente, el exjugador de la Selección de Uruguay se tomó un tiempo para analizar el peso del Monumental y lo importante que será para la ‘U’ el respaldo de su hinchada. “Son partidos de Copa Libertadores, todos los estadios son lindos de jugar. Cada equipo tiene su hinchada que lo va a apoyar así como nosotros en casa”, aseveró.

Nacional marcha líder del Grupo B con cuatro puntos, al igual que Deportes Tolima y Coquimbo Unido, pero con una mejor diferencia de goles. Universitario, entre tanto, está en la cola con un solo punto y necesita imponerse esta noche para mantenerse en la pelea por un lugar en los octavos de final. Jorge Araujo alista una formación con varios cambios en la columna vertebral, pues se espera que Jorge Murrugarra y Martín Pérez Guedes sean de la partida.

Universitario no tiene margen de error ante Nacional si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Nacional?

El encuentro entre Universitario vs. Nacional de Uruguay se disputará en el Estadio Monumental desde las 9:00 p.m. (hora peruana), este miércoles 29 de abril por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El choque comenzará dos horas más tarde en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, mientras que siete horas más tarde en España.

¿Qué canales transmiten Universitario vs. Nacional?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Nacional de Uruguay estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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