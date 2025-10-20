Atlético de Madrid vs. Arsenal se enfrentan este martes 21 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el encuentro válido por la fecha 3 de la etapa de liga en Champions League. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

Atlético de Madrid llega en buena forma en cuanto a participación de LaLiga, pero tiene el desafío de Champions League vigente. En la competencia, solo tienen tres puntos porque ganaron un partido (5-1 ante Eintracht Frankfurt); sin embargo, perdieron el otro ante Liverpool (3-2).

Su desempeño como visitante ha sido menos convincente, habiendo sufrido una derrota en su único partido fuera de casa. El Atlético ha mantenido una buena racha en todas las competiciones, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos.

El último resultado fue una victoria 1-0 contra el CA Osasuna, lo que refleja un enfoque táctico sólido y disciplinado, característico de los equipos de Simeone. A pesar de su capacidad ofensiva, deberán mejorar su rendimiento defensivo para enfrentar al Arsenal, un equipo que ha demostrado ser difícil de romper en esta temporada.

Arsenal, por su parte, ha mostrado un rendimiento impresionante en sus recientes partidos, tanto en la Champions League como en otras competiciones. Actualmente, se encuentra en la quinta posición de la tabla de la Champions League con seis puntos, habiendo ganado sus dos partidos iniciales.

Su diferencia de goles es notable, con cuatro goles a favor y ninguno en contra. En casa, el Arsenal ha mantenido una buena racha, asegurando una victoria en su único partido jugado en el Emirates Stadium hasta ahora.

Bajo la dirección de Mikel Arteta, el Arsenal ha desplegado un fútbol atractivo y efectivo, logrando victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En la Champions League, su victoria más reciente fue un sólido 2-0 en casa contra el Olympiakos Piraeus.

¿En qué canales ver Atlético de Madrid vs. Arsenal?

El partido entre Atlético de Madrid vs. Arsenal se disputará en el Emirates Stadium, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal?

El encuentro entre Atlético de Madrid vs. Arsenal está programado para este martes 21 desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzó a las 4:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

