En el fútbol, hay días buenos y malos. No todo siempre es color de rosa. Precisamente anoche, en un partido clave en la lucha por afianzarse en puestos de torneos internacionales, Erick Noriega y Gremio sucumbieron ante la voracidad de Bahía, cayendo por 4-0 en su visita al Arena Fonte Nova. El exjugador de Alianza Lima tuvo un rendimiento discreto, muy alejado de aquella versión de jornadas pasadas que supo generar elogios de la torcida del ‘Tricolor’.

A diferencia de otros partidos, Mano Menezes inició a Noriega como volante central y no como zaguero, algo que a la larga terminó desarticulando todo el bloque defensivo de Gremio. Bahía, por su parte, supo aprovechar eso y comenzó a ganar los duelos individuales para hacerse fuerte en campo contrario, algo que los llevó a estar 2-0 en tan solo 10 minutos, con goles de Iago Borduchi y Willian José.

Haciendo dupla con Gustavo Cuéllar en la medular, el ‘Samurái’ se vio muy expuesto en las tareas defensivas y por varios pasajes se lo vio perdido, sin saber cómo abastecerse para tomar las marcas y darle a su equipo más seguridad. Para colmo de males, cuando ya había sido retrocedido a la zaga, falló en el 3-0 de Bahía al ser superado por un centro que fue capturado por David Duarte.

La salida temprana de Marcos Rocha por lesión obligó a Menezes a hacer movimientos posicionales en su alineación titular, sin tener un efecto positivo en su equipo. La prensa brasileña cuestionó no solo lo frágil que se mostró Gremio, sino también la decisión de quitar Wagner Leonardo de la defensa, quien venía haciendo una dupla interesante con Erick Noriega.

Erick Noriega ha disputado nueve partidos con Gremio. (Foto: Getty Images)

El 4-0 llegó en los minutos de descuentos, cuando Noriega ya había sido sustituido por João Lucas. En líneas generales, el futbolista de 23 años no jugó su mejor partido, algo que fue criticado por Globo Esporte en su valoración general, dándole un 4 sobre 10 y ubicándolo en la novena posición de los 11 titulares; es decir, uno de los peores.

“Comenzó como mediocampista defensivo y pasó a la defensa tras la salida de Marcos Rocha. Sucumbió al sistema y fue superado en el tercer gol”, señaló el citado medio brasileño, haciendo hincapié en lo mucho que le costó a Noriega el jugar como volante central, viéndose fácilmente superado en el repliegue y las coberturas.

En conferencia de prensa, Mano Menezes fue autocrítico con el rendimiento de Gremio y no buscó en excusas en las ausencias que lo llevó a hacer algunas modificaciones. “Fuimos ampliamente dominados por el Bahía, que tuvo sus méritos, en gran parte gracias a los nuestros. Desde el primer minuto, no logramos ofrecer una actuación a la altura de nuestro equipo, incluso con todas las ausencias”, señaló el experimentado entrenador.

Menezes hizo énfasis en los duelos individuales que perdieron desde el primer minuto, algo que hizo que Bahía se fortalezca con el correr del partido. “Si lo piensas, perdimos 60 duelos, sin recuperar el balón. Había un equipo que competía por todo y otro que apenas competía por nada. Hay que saber perder, porque vamos a perder. No somos un equipo que no tenga problemas”, explicó.

En cuanto a Erick Noriega, este fue su noveno partido desde que llegó a Gremio, donde fue titulares en todos y fue sustituido en dos oportunidades. Este recién es el comienzo de su carrera en el fútbol brasileño, por lo que tendrá que aprender de jornadas así para corregir los errores que tuvo jugando en el mediocampo. Esto no debería ser determinante en su titularidad y se espera que Mano Menezes mantenga su respaldo para el cruce contra Juventude.

Erick Noriega tiene contrato con Gremio hasta diciembre del 2028. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de esta derrota por 4-0 a manos de Bahía, Gremio volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juventude, en el compromiso correspondiente a la fecha 30 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 26 de octubre desde las 2:00 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

TE PUEDE INTERESAR