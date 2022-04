Thomas Lemar, actual futbolista del Atlético de Madrid, considera que el estilo de juego del club colchonero es efectivo y vale para ganar partidos por mucho que no sea ‘bonito’ de ver a veces. En la previa del duelo ante Manchester City, el mediocampista concedió una entrevista para la agencia AFP en la que habló sobre su situación en el plantel que dirige actualmente Diego Simeone. Asimismo, también confirmó que desea ir al Mundial de Qatar 2022 y que su relación con Griezmann es clave en su presente como rojiblanco.

“¿Que qué les diría a quienes critican el estilo del Atlético? No tengo nada que decirles. Basta con mirar las estadísticas desde que llegó el entrenador. Quizá no es bonito de ver, pero es efectivo. El Atlético gana y eso es lo más importante”, mencionó el jugador francés.

Asimismo, el mediocampista reveló detalles de la conversación que tuvo con el ‘Cholo’, la cual le ayudó a encontrar un sitio en el plantel rojiblanco. “Tuve una charla con el entrenador el año pasado. Tengo un papel más acorde a mi estilo, lo que me ha facilitado la integración en el estilo de juego del Atlético. Me viene bien. ¿Griezmann? Antoine y yo tenemos un gran vínculo. Me llevo muy bien con él dentro y fuera del campo”, reveló.

Del mismo modo, Thomas Lemar se refirió al regreso del ‘Principito’ al Wanda Metropolitano. “El hecho de que volviera con nosotros ya me conmovió mucho, pero también al club. Por supuesto, se formó en Real Sociedad, pero sigue siendo un hombre del club, alguien que ha demostrado su valía en el Atlético de Madrid. Y sigue siendo un grandísimo jugador. Estoy seguro de que nos ayudará al final de la temporada”.

Por último, el futbolista francés fue consultado sobre su objetivo con ‘Les Bleus’. “Es ir al Mundial. Es un gran objetivo para mí. Sí, he estado alejado de las últimas convocatorias por problemas físicos, pero siempre he tenido ese objetivo en mente, ser parte de la Selección. Después, todos los jugadores son importantes, así que depende de mí mostrar lo que valgo, mostrar mi valor al entrenador”, finalizó.

UEFA ordenó el cierre parcial del Metropolitano

La UEFA ordenó el cierre parcial del estadio del Atlético de Madrid en el próximo partido del club en la Champions League, este miércoles día 13 contra el Manchester City, por comportamiento discriminatorio de sus aficionados en el encuentro de ida de los cuartos de final, jugado el pasado día 5 en campo del equipo inglés.

Según la decisión del órgano de Apelación de la UEFA anunciada este lunes, el club debe informar antes del enfrentamiento del miércoles del sector que cerrará al público, que debe incluir como mínimo 5.000 localidades, y también deberá exhibir una pancarta con el lema “No al Racismo”, con el logo de la federación europea.

Los cargos contra el club español por incidentes, que iba a estudiar el órgano de Control, Ética y Disciplina, se referían al comportamiento discriminatorio de sus aficionados, según el artículo 14 del reglamento disciplinario del organismo, y al lanzamiento de objetos, de acuerdo al artículo 16 (2) (b).

En el partido de ida de los cuartos de final de la “Champions”, en el estadio Etihad de Manchester se vieron imágenes de seguidores del conjunto rojiblanco haciendo gestos de saludos fascistas.





