Desde el Signal Iduna Park, Atlético de Madrid vs. Dortmund se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Champions League. Este enfrentamiento corresponde a la vuelta y será crucial para los ‘negriamarillos’, que se encuentran en desventaja luego de que los ‘Colchoneros’ ganaran en la ida 2-1. El partido comenzará a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y se transmitirá GRATIS y ONLINE a través de ESPN, STAR Plus, MAX y TNT Sports, las señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Dortmund vs. Atlético por los cuartos de final de la Champions League 2024. (Vídeo: @BVB).





Atlético Madrid vs. Dortmund: posibles alineaciones

Atlético Madrid: J. Oblack; N. Molina, S. Savic, Hermoso, Reinildo; Rodrigo Riquelme, De Paul, Koke, Saúl; Griezmann y Correa.

Dortmund: G. Kobel; W. Wolf, N. Sule, N. Schlotterbeck, I. Mattsen; M. Sabitzer, S. Ozcan; K. Adeyemi, J. Brandt, J. Bynoe-Gittens; S. Haller.