Este martes 16 de abril, el Atlético de Madrid se enfrenta a una prueba de fuego en el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, tras su victoria en el estadio Cívitas Metropolitano. A pesar de tener una ventaja de 2-1 obtenida en el encuentro de ida, el equipo dirigido por Diego Simeone está consciente de la difícil tarea que enfrenta, rememorando desafíos pasados en el torneo que demandaron un gran esfuerzo. A continuación, entérate de los horarios y canales para ver la transmisión del encuentro.

En el partido de ida, el gol de Sebastian Haller redujo la renta del Atlético, pero el equipo logró salir victorioso. Ahora, la vuelta en el Signal Iduna Park se presenta como un desafío ante el muro amarillo, una tribuna conocida por su estruendo e intimidación. El Atlético tiene precedentes que pueden generar tanto confianza como dudas en este tipo de situaciones.

Entre los desafíos previos del Atlético en la Champions League, destaca la hazaña de Múnich en 2016, cuando el equipo superó al Bayern en su propio terreno para alcanzar la final. En aquella ocasión, el portero Jan Oblak fue fundamental para la resistencia del equipo, demostrando su calidad bajo presión.

Otro momento significativo fue el ‘milagro’ de Anfield en 2020, cuando el Atlético se clasificó para los cuartos de final tras una remontada épica contra el Liverpool. Jan Oblak volvió a ser protagonista con una actuación memorable que sostuvo al equipo hasta la prórroga.

Sin embargo, también existen desafíos pasados que han dejado un sabor amargo, como el desplome de Turín en 2019, cuando el Atlético fue eliminado por la Juventus a pesar de tener una ventaja en la ida. Estos antecedentes sirven como recordatorio para el Atlético de la importancia de mantener la concentración y el rendimiento en el partido de vuelta contra el Signal Iduna Park.

¿A qué hora juegan Dortmund vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde este martes 16 de abril en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.

¿En qué canales pasan Dortmund vs. Atlético de Madrid?

El partido entre Borussia Dortmund vs. Atlético de Madrid podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo fue el partido de ida entre Dortmund vs. Atlético de Madrid?

En un verdadero choque de titanes que tuvo su centro de batalla en el Cívitas Metropolitano de Madrid, el Atlético venció al Dortmund por 2-1. Pasada la media hora juego, el equipo de Diego Simeone ya ganaba con los goles de Rodrigo de Paul y Samuel Lino. Sebastian Haller descontó para los alemanes y alargó la incertidumbre del resultado final.

Atlético Madrid venció 2-1 a Borussia Dortmund por la ida decuartos de final de Champions League.

En el Signal Iduna Park, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid se medirán en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24.

