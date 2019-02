Por si el Barza pregunta otra vez: Griezmann volvió a enseñar los dientes en defensa del Atleti

Dentro de dos días el Atlético de Madrid y la Juventus protagonizarán el primero de los dos asaltos de una de las llaves más duras de los octavos de final de la Champions League. Y uno de los hombres clave en ese encuentro para los 'colchoneros' será sin dudas Antoine Griezmann , quien habló del estilo de juego del equipo de Simeone y aseguró que "al final te gusta recuperar balones, tirarte al suelo o ganar los balones divididos".

"Es un estilo de juego que me gusta y que intento enseñar a los jugadores nuevos. Es lo que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada", declaró en una entrevista a la página web de la UEFA.



"Aquí el fútbol era diferente al que yo estaba acostumbrado en la Real Sociedad. Más trabajado defensivamente y con más trabajo a nivel táctico. Tuve que aprender, que mirar a mis compañeros y escuchar. En unos meses llegue al once titular, que era lo que yo buscaba", dijo de su llegada al club en el verano de 2014.



"Al principio es difícil, porque no estás acostumbrado. Prefieres quedarte arriba y esperar el balón. Pero aquí no se puede. Hay que trabajar todos, ayudar a los compañeros defensivamente, recuperar balones y luego darle salida. Al final te acaba gustando, te gusta recuperar balones, tirarte al suelo o ganar los balones divididos. Es lo que te da confianza cuando tienes el balón", expresó.



Griezmann es titular indiscutible en el Atlético. También el hombre más determinante del equipo, con el que renovó el pasado verano tras rechazar una oferta del Barcelona. "Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros... Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible", remarcó. EFE