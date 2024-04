Este miércoles, Barcelona y PSG se enfrentan en el Parque de los Príncipes por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Será un partido especial para Luis Enrique, técnico del cuadro parisino, que logró ganar la última ‘Orejona’ del cuadro culé hace casi diez años. En una conferencia de prensa, en la previa del encuentro, el asturiano no tuvo reparos en autoproclamarse como el mejor representante del estilo Barça, por encima de Xavi Hernández, actual DT blaugrana. Para el exjugador de 53 años, esto está claro por las estadísticas que maneja como entrenador.

Luis Enrique se mostró calmado antes de enfrentar a un equipo que conoce y quiere tanto. Tuvo dos etapas en Cataluña, una como jugador y otra como técnico. Asimismo, el DT reconoció que no será un partido más para él, pero fiel a su estilo, dijo que no será algo nuevo en su carrera. “Ya jugué contra el Sporting y le hice goles, también al Barça. Tengo una relación con el Barça de amor, pero primero va la profesión y el orgullo de estar a la altura de la eliminatoria”, comentó.

En un momento, al español le consultaron por su aportación al estilo Barça y también si piensa que lo representa más que Xavi Hernández, a quien dirigió durante su paso por el banquillo azulgrana. El asturiano fue contundente al respecto: “Soy el máximo representante del estilo Barça. Puedes ver las estadísticas de la posesión, la presión, el número de goles y los títulos. Yo sé que hay algunas personas que no estarán de acuerdo pero los datos están ahí”.

El estratega señaló que no le juega a favor conocer bien al Barcelona y puso como ejemplo el papel de Xavi en el banquillo. “No conozco a Xavi entrenador, conozco al compañero y jugador, pero entrenador tan solo de aficionado. Conozco muy bien al club y a sus jugadores, pero esto no tiene que ser una ventaja o un hándicap”, manifestó Luis Enrique.

El asturiano está a solo cuatro partidos de llegar a la final en Wembley, pero antes debe luchar contra el club de su corazón. Eso sí, por lo que comentó en la conferencia, solo se enfocará en la pelota. “Cuando empiece a rodar el balón, veremos quién es favorito. Casi prefiero que me pongan el rol de víctima. Estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición y momento mental, físico y futbolístico”, añadió.

“Espero que la ambición supere a la presión y tenemos mucha ilusión por estar en la siguiente fase. En la fase de grupos veía un exceso de responsabilidad y ahora veo mucha ilusión y una ambición desmesurada para jugar ante un gran Barça con ganas de superar la eliminatoria. No hay que poner una presión alta a un equipo que no ha ganado la Champions. Desconocemos ese trofeo como club. Eso no quiere decir que no podamos ganarla”, concluyó.





¿A qué hora y dónde ver Barcelona vs. PSG?

Este miércoles 10 de abril, FC Barcelona visita al PSG en el Estadio Parque de los Príncipes, ubicado en París, capital de Francia. Será por la ida de los cuartos de final de la Champions League. El compromiso está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 4:00 p.m.; mientras que en España a las 9:00 p.m.

Es importante mencionar que el esperado encuentro entre ‘culés’ y parisinos se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX y TNT Sports para América Latina. Mientras que en España, el encuentro estará disponible en Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV BAR. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del Barcelona vs. PSG. No te lo puedes perder.





