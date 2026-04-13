Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan este martes 14 de abril, en el compromiso correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El Atlético de Madrid llega con una ventaja significativa luego de imponerse por 2-0 en el Camp Nou, en un partido condicionado por la expulsión de Pau Cubarsí y que terminó inclinándose con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth.

El Barcelona, dirigido por Hansi Flick, afronta el reto de revertir una eliminatoria adversa. Necesita al menos dos goles para igualar la serie y forzar la prórroga, en un contexto donde la eficacia será clave tras no haber podido marcar en la ida pese a generar ocasiones.

Los azulgranas llegan fortalecidos tras golear 4-1 al Espanyol en LaLiga, resultado que consolidó su liderato doméstico y elevó la moral del plantel en la antesala de una cita decisiva en Europa. Eso sí, los culés no podrán contar con Pau Cubarsí por sanción, además de otras ausencias como Raphinha y algunas dudas físicas en la plantilla, lo que obliga a Flick a reorganizar su estructura, especialmente en defensa.

Atlético de Madrid, entre la confianza europea y dudas ligueras. El equipo de Diego Simeone llega con una semana clave: fuerte en Champions pero con irregularidad reciente en LaLiga. Aun así, su rendimiento en eliminatorias y su solidez como local lo posicionan con ventaja para cerrar la serie.

El Atlético ha construido su fortaleza desde la intensidad, el orden defensivo y la eficacia en momentos clave. En casa, ese ADN competitivo suele potenciarse, convirtiéndolo en un rival difícil de superar cuando juega con ventaja. ¿Podrá el Barcelona romper esa muralla?

En los últimos enfrentamientos entre ambos, el conjunto rojiblanco ha logrado imponerse en varios cruces recientes, incluido el de la ida, lo que refuerza su dominio en este tramo de la temporada y añade presión sobre el Barça.

El partido enfrentará dos estilos: Barcelona apostará por la posesión, amplitud y desequilibrio por bandas con jugadores como Lamine Yamal, mientras que Atlético de Madrid buscará explotar los espacios al contragolpe con Álvarez y Griezmann. La gestión emocional y la eficacia en las áreas serán determinantes.

¿A qué hora Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El encuentro entre Barcelona vs. Atlético de Madrid está programado para este martes 14 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a las 12:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético de Madrid?

El compromiso entre Barcelona vs. Atlético de Madrid se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones, mientras que en México se verá por HBO MAX y TNT Sports. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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