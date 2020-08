Antoine Griezmann ha demostrado que él y sus compañeros están llenos de confianza de cara al partido entre Barcelona y Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions League. En entrevista con el canal del club, el francés afirma que se ve en la final del ‘final 8′ de Portugal.

“Tengo la maleta preparada hasta el 23 de agosto”, dijo Antoine Griezmann a un par de días del partido en el estadio da Luz entre Barcelona y Bayern Munich. El delantero galo tiene “muchas ganas” de afrontar el encuentro.

Griezmann indicó que en estas últimas semanas, jugar está siendo complicado porque “el calor físicamente cansa” y además por la acumulación de partidos. ”Lo más difícil es jugar sin nuestra gente, con el estadio vacío, no contar con su apoyo, pero vemos sus mensajes por las redes sociales”, insistió.

La opinión de Germán Burgos y el polémico ingreso de Griezmann en el Barcelona-Atlético. (Foto: AFP)

Griezmann afirmó que el grupo es consciente de que está a tres partidos de conseguir el título. “Nos queda poco, hay que estar bien preparados, mentalizados. Va a ser difícil, pero ojalá tengamos un buen partido, porque arriba tenemos mucha calidad”, añadió.

En lo personal dijo que el parón obligado que tuvo por la lesión sufrida en la parte final de LaLiga le vino bien para recuperarse, aunque al principio ante el Napoli le costó entrar en juego.

”El equipo tiene muchas ganas y se ha visto en el entrenamiento de hoy (miércoles), queremos hacer un gran partido, llegamos a tope a Lisboa, estamos con ganas y confianza y sabemos lo que tenemos que hacer para ganar”, insistió.

Al francés no le importa que se dé como favorito al Bayern y que los alemanes no hayan perdido ni un partido en 2020. “Lo que más me importa es nuestro equipo. Ellos están bien, tienen un gran delantero, pero tenemos las armas para pasar”, dijo.





