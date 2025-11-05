Con el tricampeonato en el bolsillo, en Universitario de Deportes no quieren dormirse en sus labores y ya empezaron a trabajar en los posibles fichajes para la próxima temporada, donde el objetivo será seguir creciendo internacionalmente y pelear por el tetracampeonato. Con esto sobre la mesa, en las últimas horas se reveló un nombre que fue ofrecido como una opción en el mercado de fichajes: Pablo Erustes.

Según informaron en L1 Radio, el delantero de Deportivo Garcilaso fue ofrecido a la ‘U’ y por ahora está en carpeta como una alternativa. Lo interesante de esto es que el argentino inició hace unos meses su proceso de nacionalización, por lo que dentro de poco recibirá su DNI y será un peruano más, por lo que no ocupará plaza de extranjero en la Liga 1 desde el 2026.

Eso sí, según detalló el periodista Gustavo Peralta, esto solo ha sido un ofrecimiento desde el entorno del futbolista y no significa que de antemano vaya a llegar a Universitario. Todo dependerá de cómo avancen las conversaciones, pues, como sucede todos los años, el mercado de pases es cambiante y todo puede suceder de un momento a otro.

Pablo Erustes llegó a Deportivo Garcilaso tras su paso por Municipal. (Foto: Getty Images)

Además, una condición importante para que desde tienda crema analicen con mayor detenimiento la llegada de Pablo Erustes, es que puedan definir pronto el futuro de Jairo Vélez. Por lo pronto, su préstamo finaliza en diciembre de este año y después de eso deberá volver a la Universidad César Vallejo, donde tiene contrato hasta los últimos días del 2026.

Un punto clave aquí es que la continuidad de Vélez en el cuadro trujillano dependerá de cómo les vaya en los play-offs por el ascenso a la Liga 1, donde enfrentará a CD Moquegua en una llave de igual y vuelta. El ganador de esta revalidación en el ascenso del fútbol peruano, estará en Primera División en la temporada 2026.

Si finalmente César Vallejo regreso a la máxima categoría del balompié nacional, tras su descenso en el 2024, el área deportiva podría plantearse retener a Jairo Vélez y sumarlo en su planificación para afrontar la Liga 1. Esto, por supuesto, no quiere decir que Universitario no pueda negociar; hasta donde se sabe, harán un esfuerzo por comprar el pase del ecuatoriano.

Si finalmente no consiguen retener a Vélez, en Universitario podrían ver con buenos ojos sumar a Pablo Erustes, quien ostenta el reconocimiento como goleador histórico de Deportivo Garcilaso. Desde su llegada en el 2024, el atacante de 31 años ha marcado 24 goles en 64 partidos disputados; solo en este 2025, registra 15 tanto en 30 encuentros jugados y es uno de los máximos artilleros de la Liga 1. ¿Llegará a Ate?

Universitario espera definir pronto el futuro de Jairo Vélez. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

