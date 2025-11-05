Luego un buen inicio en Ecuador, Christian Cueva despertó algunas críticas con camiseta de Emelec por su bajo rendimiento: el cuadro ‘eléctrico’ evitó el descenso y tuvo que conformarse con entrar a la liguilla por el boleto a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el rendimiento en la cancha vino de la mano con que la directiva no cumplió con sus obligaciones económicas y debe cerca de tres meses de sueldo al plantel. Por ello, el peruano va evaluando su futuro y ve con buenos ojos volver a la Liga 1, donde ya tuvo algunos llamados de equipos importantes.

‘Aladino’ tiene contrato hasta mediados del 2026 con Emelec, pero dicho acuerdo podría cancelarse debido a las deudas. En ese sentido, podría considerar su regreso al fútbol peruano. “Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande”, adelantó el exfutbolista Diego Penny en Movistar Deportes.

De hecho, según el exarquero y hoy comentarista deportivo, lo más importante para el nacido en Huamachuco en la actualidad pasa por un tema familiar: quiere estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de Universitario. “Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá”, agregó Penny, dejando entrever alguna conversación con el futbolista o su entorno.

Cueva, quien jugó en San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano, podría sumar una nueva camiseta en el Perú en caso ambas partes concreten este posible interés. Edison Flores, quien fue su compañero en la Selección Peruana y hoy es uno de los capitanes del tricampeón, le abrió las puertas hace unos días. “El ‘Cholo’ es un jugadorazo. Creo que ya es un jugador maduro y ya tiene una experiencia importante; obviamente sí, entraría al equipo, dependería de Álvaro (Barco) si lo llama”, dijo el ‘Orejas’ en Fuego Cruzado.

Christian Cueva juega junto a Alfonso Barco en Emelec de Ecuador. (Foto: @CSEmelec)

El presente de Cueva en Emelec no es el mejor. Perdió el puesto y hoy es una de pieza de recambio para el entrenador Guillermo Duró, pese a que comenzó siendo titular cuando el DT era Jorge Célico y también con el interino Cristian Nasuti. Su balance es dos goles y dos asistencias en 14 partidos, contando Liga Pro y Copa Ecuador. Eso sí, no es titular desde el 15 de setiembre, cuando perdieron en el clásico ante Barcelona (4-0).

‘Aladino’ llegó entre bombos y platillos al ‘Bombillo Azul’ y los periodistas ecuatorianos elogiaron a la directiva por traer a una de las figuras de la Selección Peruana en los últimos años. Sin embargo, hoy la cara es distinta. “Christian Cueva está jugando a ritmo de retirado, caminando y sin moverse prácticamente. El peruano no quiere jugar en Emelec, en la cancha da señales”, fue la crítica del periodista Andrés Illingworth en Radio La Redonda.

En la actualidad a Christian Cueva, quien comparte equipo con el también peruano Alfonso Barco, le queda pelear con Emelec la clasificación a la Copa Sudamericana en la liguilla de la Liga Pro. A la par, espera que la directiva cumpla con las obligaciones económicas en los próximos días. Sin embargo, dicho panorama no es nada alentador para el peruano, quien podría evaluar su retorno a la Liga 1 para el 2026.

Además del posible llamado de Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys también se habrían interesado en su situación, sobre todo sabiendo que el futbolista desea volver a Lima para estar más cerca de su familia. Dicho esto, ‘Aladino’ debe tomar una decisión lo más pronto posible, pues la mayoría de equipos en este mes comienzan a definir su plantel para el próximo año.

Christian Cueva jugó por última vez en la Liga 1 con la camiseta de Cienciano, hasta junio de este año. (Foto: AFP)

