Luego un buen inicio en Ecuador, Christian Cueva despertó algunas críticas con camiseta de Emelec por su bajo rendimiento: el cuadro ‘eléctrico’ evitó el descenso y tuvo que conformarse con entrar a la liguilla por el boleto a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el rendimiento en la cancha vino de la mano con que la directiva no cumplió con sus obligaciones económicas y debe cerca de tres meses de sueldo al plantel. Por ello, el peruano va evaluando su futuro y ve con buenos ojos volver a la Liga 1, donde ya tuvo algunos llamados de equipos importantes.
‘Aladino’ tiene contrato hasta mediados del 2026 con Emelec, pero dicho acuerdo podría cancelarse debido a las deudas. En ese sentido, podría considerar su regreso al fútbol peruano. “Christian Cueva está recibiendo llamadas directas de equipos importantes de aquí, como Cristal, la ‘U’ y Sport Boys. Hay algo que lo seduce mucho de la ‘U’: buscar un tetracampeonato para una institución tan grande”, adelantó el exfutbolista Diego Penny en Movistar Deportes.
De hecho, según el exarquero y hoy comentarista deportivo, lo más importante para el nacido en Huamachuco en la actualidad pasa por un tema familiar: quiere estar cerca de sus hijos y cumplir el sueño de sus padres, que son hinchas de Universitario. “Es algo que lo tiene interesado, está en conversaciones, llegará pronto a Lima y decidirá a qué equipo irá”, agregó Penny, dejando entrever alguna conversación con el futbolista o su entorno.
Cueva, quien jugó en San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano, podría sumar una nueva camiseta en el Perú en caso ambas partes concreten este posible interés. Edison Flores, quien fue su compañero en la Selección Peruana y hoy es uno de los capitanes del tricampeón, le abrió las puertas hace unos días. “El ‘Cholo’ es un jugadorazo. Creo que ya es un jugador maduro y ya tiene una experiencia importante; obviamente sí, entraría al equipo, dependería de Álvaro (Barco) si lo llama”, dijo el ‘Orejas’ en Fuego Cruzado.
El presente de Cueva en Emelec no es el mejor. Perdió el puesto y hoy es una de pieza de recambio para el entrenador Guillermo Duró, pese a que comenzó siendo titular cuando el DT era Jorge Célico y también con el interino Cristian Nasuti. Su balance es dos goles y dos asistencias en 14 partidos, contando Liga Pro y Copa Ecuador. Eso sí, no es titular desde el 15 de setiembre, cuando perdieron en el clásico ante Barcelona (4-0).
‘Aladino’ llegó entre bombos y platillos al ‘Bombillo Azul’ y los periodistas ecuatorianos elogiaron a la directiva por traer a una de las figuras de la Selección Peruana en los últimos años. Sin embargo, hoy la cara es distinta. “Christian Cueva está jugando a ritmo de retirado, caminando y sin moverse prácticamente. El peruano no quiere jugar en Emelec, en la cancha da señales”, fue la crítica del periodista Andrés Illingworth en Radio La Redonda.
En la actualidad a Christian Cueva, quien comparte equipo con el también peruano Alfonso Barco, le queda pelear con Emelec la clasificación a la Copa Sudamericana en la liguilla de la Liga Pro. A la par, espera que la directiva cumpla con las obligaciones económicas en los próximos días. Sin embargo, dicho panorama no es nada alentador para el peruano, quien podría evaluar su retorno a la Liga 1 para el 2026.
Además del posible llamado de Universitario, Sporting Cristal y Sport Boys también se habrían interesado en su situación, sobre todo sabiendo que el futbolista desea volver a Lima para estar más cerca de su familia. Dicho esto, ‘Aladino’ debe tomar una decisión lo más pronto posible, pues la mayoría de equipos en este mes comienzan a definir su plantel para el próximo año.
