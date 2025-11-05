Con la presencia de Paolo Guerrero, Edison Flores y Valerie Gherson, Adidas presentó oficialmente el nuevo diseño de la camiseta de la Selección Peruana, la cual espera ser estrenada durante la fecha FIFA de noviembre, donde enfrentaremos a Rusia y Chile. El producto de la marca alemana ya está a la venta en sus tiendas oficiales y en su sitio web.

Por primera vez, la camiseta de la ‘Blanquirroja’ estará disponible en dos versiones: jugador e hincha, cada una con características adaptadas a distintos niveles de rendimiento y comodidad. Además, la colección se amplía con modelos para bebés y niños pequeños.

Como una de las novedades, la ‘mica’ incorpora tejidos elásticos 3D con mapeo corporal, una tecnología que mejora el ajuste al movimiento natural del jugador. Este diseño ofrece mayor libertad en las zonas de mayor flexibilidad y soporte donde se necesita estabilidad, logrando un equilibrio entre comodidad y rendimiento.

Paolo Guerrero lució la nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

En cuanto a su diseño, la icónica franja roja presenta un cambio histórico: por primera vez deja de ser completamente recta para adoptar una ligera inclinación dinámica, símbolo de movimiento, evolución y modernidad. El tradicional rojo también evoluciona hacia un tono más intenso y oscuro, que mantiene la fuerza del emblema nacional y transmite la pasión característica del fútbol peruano.

Valerie Gherson lució la nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

Inspirada en la mezcla de culturas que define al Perú, la camiseta combina tradición y vanguardia en cada detalle. El escudo de la Federación Peruana de Fútbol se ubica en el pecho como insignia de orgullo nacional, mientras que las tres franjas de Adidas, en color negro, aportan contraste, carácter y una estética contemporánea que refuerza la identidad del equipo. En la versión jugador, los logos presentan un acabado en relieve, que resalta los detalles y aporta una sensación de mayor profundidad y calidad.

Además, la camiseta incorpora la tecnología CLIMACOOL+ en su versión jugador y CLIMACOOL en la versión hincha. La primera está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento al atleta, acelerando la absorción del sudor y manteniendo el cuerpo seco por más tiempo. Las tres franjas perforadas y las zonas de malla estratégicas potencian la ventilación, permitiendo una mejor circulación del aire y una sensación de frescura constante, incluso en partidos de alta intensidad.

Edison Flores lució la nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

¿Cuándo serán los partidos de Perú frente a Rusia y Chile?

Los partidos de Perú frente a Rusia y Chile, ambos a disputarse en territorio ruso, están programados para el miércoles 12 de noviembre y el martes 18, respectivamente. El primero de ellos comenzará a las 12:00 p.m. (horario peruano) y el segundo a las 11:00 a.m,

¿En qué canales de verán los amistosos de Perú contra Rusia y Chile?

En cuanto a la transmisión de los amistosos de Perú, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

