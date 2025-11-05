Si bien la Liga 1 2025 ya tiene a Universitario de Deportes como campeón, otros clubes continúan peleando por algo en lo que resta de la temporada. En medio de eso, con la consigna de terminar segundos en el acumulado, en Alianza Lima ya piensan en el 2026 y están empezando los contactos con sus posibles fichajes en el próximo mercado de pases. Así pues, durante las últimas horas se reveló un nombre que podría reforzar el plantel blanquiazul: Carlos Cáceda.

Según reveló el periodista arequipeño Daniel Rodríguez Hinojosa, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito consultó por la situación contractual del guardameta de 34 años, con la intención de entablar un diálogo y ver la posibilidad de sumarlo a sus filas. Es un elemento que gusta en el comando técnico victoriano y consideran que podría ser una buena competencia para Guillermo Viscarra.

No obstante, desde el ‘Dominó’ respondieron que Cáceda tiene contrato vigente hasta finales del 2026 y está dentro de los planes de Juan Reynoso; es decir, por ahora no están abiertos a iniciar cualquier tratativa para una transferencia ni préstamo. Esto, por supuesto, no quiere decir que el panorama pueda cambiar con el correr de las semanas. El mercado de pases es muy fluctuante.

Carlos Cáceda tiene contrato con Melgar hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

En lo que va de esta temporada, que para el ‘Rojinegro’ ya finalizó con su último empate por 2-2 ante los íntimos en Matute, la ‘Pantera’ disputó un total de 36 compromisos, divididos entre la Copa Libertadores (4), Copa Sudamericana (4) y Liga 1 (28). En estos encuentros, el portero encajó 43 goles y mantuvo su valla invicta en 11 oportunidades.

Por otra parte, Rodríguez Hinojosa remarcó que Ángelo Campos, quien finaliza su contrato con Alianza Lima a finales de este 2025, no ha tenido ningún contacto con la directiva de Melgar. Veremos si el portero de 32 años sigue en tienda victoriana con una posible renovación, o se marchará como agente libre para negociar con otro equipo con su pase en mano.

Lo cierto es que en La Victoria consideran a Guillermo Viscarra como el titular indiscutible. El vínculo contractual de ‘Willy’ vence a finales del próximo año y por ahora quiere sostener su continuidad en el arco blanquiazul, pensando en el repechaje intercontinental que disputará en marzo con la Selección de Bolivia, esperando clasificar al Mundial del 2026. ¿Llegará alguien más para competir por el puesto?

Guillermo Viscarra es el titular en la portería de Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

