Barcelona vs. Eintracht Frankfurt se miden este martes 9 de diciembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo a disputarse en el Spotify Camp Nou (Barcelona, España), donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán quedarse con los tres puntos para estar cada vez más cerca de los octavos de final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Barcelona llega a este partido como líder de LaLiga, sacando ventaja a Real Madrid. Los dirigidos por Hansi Flick han mostrado un gran poderío ofensivo en las últimas semanas, situación que les permitió marcar 11 goles en sus últimos tres partidos de la competencia local.

Los azulgranas han conseguido victorias sólidas ante equipos como el Atlético de Madrid y el Real Betis. Sin embargo, en la Liga de Campeones, la situación es más compleja porque tiene la urgencia de ganar para no quedarse lejos de la clasificación directa a cuartos de final.

Con un rendimiento defensivo inconsistente, encajaron diez goles en cinco partidos consecutivos de la competición. En la última fecha, pasaron una dura derrota por 3-0 ante el Chelsea en la jornada anterior. El equipo necesita ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación automática a la siguiente fase.

El conjunto alemán vive un momento difícil. En la Champions League, ha tenido problemas para sumar puntos desde su victoria inicial, registrando tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos, incluyendo una goleada 3-0 ante el Atalanta.

En la Bundesliga, su situación no es mejor, ya que viene de sufrir una estrepitosa derrota por 6-0 ante el RB Leipzig el fin de semana. La defensa ha sido su principal talón de Aquiles, y llegan al Camp Nou con la necesidad urgente de revertir su dinámica perdedora.

Barcelona vs. Frankfurt: horarios del partido

Barcelona vs. Frankfurt está programado para este martes 9 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt?

El choque entre Barcelona vs. Frankfurt por la fecha 6 de la Champions League, tendrá la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en la teleoperadora DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, entre otras, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En Argentina, este duelo será televisado por Fox Sports. Mientras que, en México, el cruce será televisado por Caliente TV, además, en España se verá por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Qué canales transmiten Barcelona vs. Frankfurt?

En Argentina lo transmite: Fox Sports

En Paraguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Uruguay lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Chile lo transmite: ESPN Premium y Disney Plus

En Ecuador lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Venezuela lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Perú lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Brasil lo transmite: Disney+

En Colombia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En Bolivia lo transmite: ESPN y Disney Plus

En México lo transmite: Caliente TV

En Estados Unidos lo transmite: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video

En España lo transmite: Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt en Perú?

El partido de Barcelona vs. Frankfurt en vivo en Perú, válido por la fecha 6 de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt en Argentina?

El partido de Barcelona vs. Frankfurt en vivo en Argentina, será transmitido por Fox Sports por la señal cerrada para todo el país albiceleste.

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt en España?

El partido de Barcelona vs. Frankfurt en vivo, a jugarse en el Estadio Spotify Camp Nou, se podrá ver en España por Movistar Plus, LaLiga TV y Orange Plus.

¿Dónde ver Barcelona vs. Frankfurt en México?

El partido de Barcelona vs. Frankfurt en vivo desde México, se podrá disfrutar desde los servicios de pago para conectarse a Caliente TV.

¿Dónde ver Barcelona vs. Olympiacos en Estados Unidos?

Barcelona vs. Frankfurt en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

