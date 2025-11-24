Barcelona vs. Chelsea se miden este martes 25 de noviembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del duelo a disputarse en el Stamford Bridge (Londres, Inglaterra), donde los dirigidos por Hansi Flick buscarán quedarse con los tres puntos para estar cada vez más cerca de los octavos de final. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Para el Chelsea, el partido representa una oportunidad para confirmar su crecimiento en la competición. Viene de un empate 2-2 ante Qarabag, un resultado que evidenció altibajos defensivos. El técnico Enzo Maresca ha pedido a sus jugadores agresividad, especialmente para frenar a referentes culés como Robert Lewandowski, Lamine Yamal o Fermín López, y lograr un equilibrio entre ataque y defensa.

En el lado del Barcelona, la historia europea también pesa. El equipo azulgrana ya ha demostrado en esta Champions que puede marcar diferencia, pero llega con algunas preocupaciones: Pedri sigue de baja por lesión, lo que debilita su mediocampo creativo. No obstante, tienen futbolistas peligrosos y con experiencia que pueden desnivelar el partido, sobre todo si logran mantener la iniciativa.

Históricamente, el enfrentamiento entre Chelsea y Barça ha sido parejo en la Champions League. Los ‘Blues’ solo han perdido uno de sus últimos nueve choques contra los catalanes en Europa, aunque esa derrota fue precisamente la última vez que se enfrentaron por la ‘Orejona’. Además, los azulgranas han ganado muy pocos encuentros como visitante en Stamford Bridge: según las estadísticas, solo uno en ocho visitas.

La Fase de Liga no ha sido fácil para ninguno de los dos. Barcelona viene cosechando resultados irregulares en sus últimas presentaciones europeas, con altibajos y exhibiciones goleadoras en algunos partidos, lo que le da un carácter explosivo a su juego. Por su parte, Chelsea ha mostrado capacidad ofensiva (marcando bastante), pero también fragilidad al recibir goles, lo que puede volver el duelo impredecible.

Tácticamente, se espera un Chelsea que intente presionar alto, especialmente en la salida de balón blaugrana, para generar errores. Maresca ha enfatizado la necesidad de no regalar posesión y de desplegar sus líneas con valentía. Por su parte, el Barça probablemente busque controlar el partido con circulación, aprovechando la calidad en mediocampo y las bandas para crear ocasiones.

Barcelona vs. Chelsea: horarios del partido

Barcelona vs. Chelsea está programado para este martes 25 de noviembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Barcelona vs. Chelsea: canales de TV

Barcelona vs. Newcastle se disputará en el Stamford Bridge, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

