Barcelona vs. Newcastle United juegan este martes 10 de marzo, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el estadio St. James Park (Londres, Inglaterra). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los culés no juegan esta competición desde enero, pues alcanzaron un lugar directo en esta instancia, lo que no ocurrió con el club inglés que superó con autoridad a Qarabag, con un marcador global de 9-3 en los playoffs.

El presente deportivo es muy distinto, ya que Barcelona es sólido líder de LaLiga con 67 unidades, cuatro más que su más cercano perseguidor, Real Madrid. En tanto, Newcastle United está fuera y lejos de los puesto que otorgan cupos a torneos internacionales en la Premier League.

‘Las urracas’ se ubica en la casilla 12 con solo 39 unidades, disputadas 30 jornadas. El puntero del campeonato es Arsenal con 67 puntos, casi el doble de los dirigidos por el entrenador Eddie Howe.

Pese a la localía de los ingleses, Barcelona parte como claro favorito para superar la serie y meterse entre los ochos mejores de la competición; sin embargo, Newcastle ya ha demostrado que en el torneo europeo sabe competir y solo hace algunas semanas puso en aprietos al vigente campeón, PSG.

El antecedente más cercano, en el mismo St. James Park fue victoria a favor de los blaugranas por 2-1 con doblete del inglés Marcus Rashford. Para los dueños de casa descontó Anthony Gordon.

Rashford fue la gran figura del último partido entre ambos clubes. (Foto: Getty Images)

Para este encuentro, Hansi Flick no podrá contar con Gavi, Koundé y Balde, por lo que apostará en defensa por Eric García y el juvenil Gerard Martín. Una de las dudas para alinear está entre Marc Casadó o Marcus Rashford.

Barcelona vs. Newcastle United: horarios del partido

El partido entre Barcelona vs. Newcastle United está programado para este martes 10 de marzo desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Barcelona vs. Newcastle United: canales de TV

El encuentro entre Barcelona vs. Newcastle United se disputará en el Estadio St. James Park (Londres, Inglaterra), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

