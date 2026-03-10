Alianza Lima alcanzó un vital triunfo sobre FBC Melgar el último lunes en Matute, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El resultado fue de 3-1 a favor de los blanquiazules que abrieron el marcador con gol de Paolo Guerrero, capitán y referente del equipos que dirige el argentino Pablo Guede.

Precisamente, el ariete de 42 años conversó con la prensa y reveló un especial pedido a sus compañeros para lograr la victoria ante uno de los rivales más complicados cuando juegan en Lima. De esta manera, junto a Los Chankas, son los únicos dos equipos que mantienen el invicto en el campeonato.

“Creo que teníamos que ganar. Sabíamos que nos jugábamos un partido importante ante un gran adversario. Tuvimos una muy buena semana de preparación, es para quitarse el sombrero. Le pedía a mis compañeros que no nos desconcentremos, teníamos que estar muy metidos en los contragolpes de ellos. Estuvimos concentrados al máximo y conseguimos un resultado a favor”, declaró Guerrero.

“La semana fue muy buena y positiva. Conseguimos entender a la perfección lo que el profe pedía para este partido y lo pusimos en práctica. Se hizo todo en la cancha y logramos un buen triunfo”, añadió el goleador peruano.

Por otro lado, recordó el fracaso en Copa Libertadores, luego de ser eliminado en la primera fase del torneo frente a 2 de Mayo, y a esto se le suma el escándalo en el cierre de la gira de amistosos en Uruguay, que generó la salida de tres fubtolistas del plantel.

“Desde la pretemporada tuvimos un inicio muy turbio, pero en el campeonato local lo hemos hecho bien y seguimos invictos. Creo que se creó más de lo que realmente estaba pasando, porque los jugadores éramos conscientes de lo que veníamos haciendo”, dijo el capitán blanquiazul.

Paolo Guerrero se consolida como el '9' titular de Alianza Lima. (Foto: Grupo El Comercio)

Finalmente, remarcó que lo más importante es hacer feliz al hincha de Alianza Lima y que necesita de su apoyo para lograr el objetivo de ganar el título nacional, para acabar así con el dominio de su clásico rival, Universitario, vigente tricampeón.

Los blanquiazules sumaron 16 puntos de 18 posibles y se ubican en el primer lugar del Torneo Apertura, seguido de Los Chankas con 14 y UTC con 13 unidades. En la próxima fecha, visitará Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso.

