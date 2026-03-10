A pocos días para conocer la primera lista de convocados de Mano Menezes, con miras a los amistoso de la Selección Peruana frente a Senegal y Honduras, un nombre ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas y desde la hinchada existe la interrogante sobre si ya puede ser citado por la ‘Blanquirroja’: Jairo Vélez. El volante de Alianza Lima fue clave en el último 3-1 sobre Melgar y ahora se abre la posibilidad de que pueda defender a la ‘Bicolor’.

Esta no es la primera vez Vélez suena como un nombre fuerte para sumarse a la selección, pues en octubre del año pasado, previo al amistoso frente a Chile en Santiago, Manuel Barreto lo tuvo en la mira ya que necesitaba un futbolista de sus características. Sin embargo, había un impedimento de por medio. Lo mismo sucedió en noviembre, cuando volvimos a chocar con la ‘Roja’ y enfrentamos a Rusia de visita.

Para analizar este caso hay que remontarnos al Sudamericano Sub-20 del 2015, donde Jairo Vélez disputó cuatro partidos representando a Ecuador, su país natal. Si bien ya contaba con la nacionalizad peruana tras recibirla en el 2020, además de los cinco años de residencia ininterrumpidas en el Perú que exige la FIFA, aún faltaba un punto más por cerrar para que por fin sea elegible.

El haber jugado por la Sub-20 de Ecuador lo dejó ‘provisionalmente vinculado’ a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero no definitivamente impedido de jugar por otra asociación si es que cumplía con los requisitos exigidos por la FIFA. En ese sentido, al ya tener la nacionalidad peruana y no haber disputado ningún encuentro con la mayor de su país, solo hacía falta el cambio de asociación ante el máximo ente rector del fútbol en el mundo.

Este trámite es conocido en la FIFA como Change of Association (Cambio de Asociación), el mismo que Manuel Barreto estuvo esperando para convocar a Jairo Vélez a finales del año pasado, cuando este todavía pertenecía a Universitario de Deportes. Finalmente su cambio de asociación se confirmó en enero y ya está registrado en las bases oficiales de la FIFA.

El registro del cambio de asociación de Jairo Vélez en el portal de la FIFA. (Imagen: FIFA)

A inicios de febrero, al ser entrevistado por Hablemos de MAX, Barreto, actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF y que el año pasado fue DT interino de la selección, comentó: “Por ejemplo, el procedimiento yo no pude contar contar con Jairo Vélez, porque había jugado en el Sudamericano Sub-20 por Ecuador”, explicó.

“Entonces, claro, tiene que haber un procedimiento, se llama el one-time switch, pero no es un procedimiento en el que pones un click, no es un procedimiento que es rápido. Él estaba con la posibilidad de convocar, pero como vimos que no se podía, no llegábamos a tiempo, finalmente no estuvo en la lista”, añadió.

Lo cierto es que Jairo Vélez, quien marcó un gol y dio una asistencia en el último triunfo de Alianza Lima, es muy bien considerado en los pasillos de la Videna y hay muy buenas referencias sobre lo que podría aportarle a la Selección Peruana. Solo queda ver si es que Mano Menezes, que ayer estuvo en el Estadio Alejandro Villanueva, lo cita para los amistosos contra Senegal y Honduras. Las posibilidades están sobre la mesa.

Jairo Vélez fue clave en el último triunfo de Alianza Lima sobre Melgar. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Mano Menezes debutará como DT de la Selección Peruana durante la fecha FIFA de marzo. (Foto: Getty Images)

