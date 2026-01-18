Real Madrid vs. Mónaco juegan martes 20 de enero, por la séptima jornada de la Fase de Liga de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa necesitan de un triunfo para asegurar su lugar en los octavos de final y evitar la ronda de play-offs (dieciseisavos de final). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Madrid llega a este encuentro con la necesidad de asegurar su posición en la clasificación y disipar dudas tras resultados irregulares en competiciones recientes, incluyendo derrotas fuera de casa en la Supercopa de España y un tropiezo en la Copa del Rey, situaciones que han generado debate entre la afición, además de la llegada de Álvaro Arbeloa para tomar el lugar de Xabi Alonso.

Por su parte, el Mónaco afronta este choque europeo tras una racha complicada en la Ligue 1, con varias derrotas consecutivas que han mermado su confianza en el torneo doméstico, aunque sus resultados en la Champions muestran cierta estabilidad con varios encuentros sin perder.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos clubes son escasos; en las pocas ocasiones en que se han visto las caras en competición europea, cada uno ha conseguido una victoria y el balance de goles queda equilibrado, lo que añade un componente de incertidumbre al pronóstico.

En cuanto al plantel, el Real Madrid tendrá bajas sensibles: Éder Militão, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy están lesionados, mientras que Rodrygo y Antonio Rüdiger han entrenado al margen y son duda para el encuentro, lo que puede obligar al técnico a modificar su alineación habitual.

El Mónaco también llega con ausencias, entre ellas las de jugadores como Minamino y otros hombres importantes, lo que limita sus opciones ofensivas y pone a prueba la profundidad de su plantilla en un escenario exigente como el Bernabéu.

Con el billete para los octavos de final en juego y la necesidad de reafirmar su liderazgo en Europa, el Real Madrid buscará imponer su estilo ofensivo desde el pitazo inicial, mientras que el Mónaco intentará sorprender con orden táctico y aprovechar cualquier descuido defensivo del conjunto local.

Real Madrid vs. Mónaco: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Mónaco está programado para este martes 20 de enero desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Mónaco: canales de TV

El encuentro entre Real Madrid vs. Mónaco se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR