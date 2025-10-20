Barcelona vs. Olympiacos se enfrentan este martes 21 de octubre desde las 11:45 a.m. (hora en Perú, Colombia y Ecuador; 12:45 p.m. en Venezuela y Bolivia; 1:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; y 6:45 p.m. en España), en el encuentro válido por la fecha 3 de la fase de liga en la Champions League 2025-26. A continuación, conocerás los detalles del duelo, los canales con derechos televisivos para transmitirlo y a qué hora comienza.

El FC Barcelona, bajo la dirección técnica de Hansi Flick, llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos en casa para mejorar su posición en la tabla de la fase liga. Los culés atraviesan un inicio irregular en la competencia europea y vienen de caer ante el PSG, por lo que el triunfo ante el Olympiacos resulta clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. El equipo azulgrana, además, buscará reforzar su confianza antes del esperado Clásico frente al Real Madrid.

En su última presentación, Barcelona superó 2-1 a Girona en LaLiga con un gol agónico de Ronald Araujo, resultado que permitió aliviar la presión tras una racha inestable. Sin embargo, Flick afronta este compromiso con bajas importantes: Robert Lewandowski y Raphinha continúan lesionados, lo que obligará al entrenador alemán a modificar su esquema ofensivo. Figuras jóvenes como Lamine Yamal y Fermín López asumirán un rol protagónico en la búsqueda del gol.

El cuadro catalán intentará imponer su estilo de posesión y presión alta para abrir los espacios de un rival que se caracteriza por su orden defensivo. Para Flick, este duelo no solo representa una oportunidad de sumar, sino también de afianzar su propuesta antes de una serie de compromisos exigentes en el calendario. La eficacia en la definición será uno de los factores determinantes ante un rival que suele cerrarse bien atrás.

Por su parte, Olympiacos, dirigido por José Luis Mendilibar, llega a este encuentro con la ilusión de sorprender en el Estadio Olímpico de Montjuïc. El conjunto griego suma un punto tras dos fechas y necesita sumar para no quedar relegado en la tabla. Su planteamiento se centrará en mantener un bloque bajo, cerrar líneas de pase interiores y aprovechar los contragolpes rápidos liderados por El Kaabi y Podence.

El equipo heleno viene de un empate valioso en la primera jornada y una derrota ante Arsenal, por lo que buscará redimirse ante uno de los grandes de Europa. En la Superliga griega, Olympiacos también intenta recuperar terreno tras una caída frente al PAOK, por lo que el duelo en Barcelona servirá como termómetro de su competitividad continental. Mendilibar, que ya sabe lo que es dirigir con éxito en Europa, intentará repetir la solidez que lo llevó a conquistar la Conference League en 2023-24.

El historial favorece al Barcelona, que se mantiene invicto en sus enfrentamientos ante el club griego (tres victorias y un empate). No obstante, Olympiacos guarda un recuerdo especial: en su visita de 2017 al Camp Nou, logró rescatar un empate 0-0. Con ese antecedente en mente, los griegos intentarán dar el golpe en Montjuïc ante un rival obligado a ganar.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Olympiacos?

El partido entre Barcelona vs. Olympiacos se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuïc y contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus. En Argentina, el encuentro se podrá ver por Fox Sports, mientras que en México será televisado por Caliente TV. En España, estará disponible por Movistar Plus y LaLiga TV.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Olympiacos?

El encuentro entre Barcelona vs. Olympiacos está programado para este martes 21 de octubre desde las 11:45 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela y Bolivia comenzará a las 12:45 p.m.; en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay a la 1:45 p.m.; en México a las 10:45 a.m.; mientras que en España el duelo iniciará a las 6:45 p.m.

