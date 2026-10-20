Champions League
Barcelona vs. PSG EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía ESPN, Disney Plus y Movistar
Barcelona vs. PSG se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 2:00 p.m. en el Parque de los Príncipes. Sigue el minuto a minuto de Depor y la transmisión por ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones.
El vigente campeón quiere defender su corona
PSG afronta la temporada con el objetivo de mantenerse en la cima del fútbol europeo después de conquistar la Champions League anterior. El encuentro ante Barcelona representa una oportunidad para demostrar que conserva el nivel competitivo que lo llevó a levantar el trofeo.
El PSG llega fortalecido tras vencer al Manchester City
El conjunto parisino consiguió una victoria por 4-2 ante Manchester City en la segunda jornada de la Champions League. Ese resultado confirmó su capacidad para competir frente a rivales de primer nivel y lo dejó con confianza de cara a este nuevo desafío continental.
Joan García, ante otra prueba exigente
El guardameta azulgrana podría tener una noche de mucho trabajo frente a uno de los ataques más peligrosos de Europa. La capacidad del PSG para generar situaciones en pocos toques exigirá concentración, reflejos y una buena coordinación con los defensores.
Flick afronta problemas en la defensa
El entrenador alemán deberá resolver varias dificultades en la última línea. Jules Koundé y Eric García aparecen entre las bajas por lesión, mientras que Andreas Christensen también está fuera de la convocatoria por problemas físicos. Estas ausencias obligan al cuerpo técnico a evaluar alternativas para enfrentar al PSG.
Pedri, el encargado de conectar las líneas
El mediocampista español puede tener un papel fundamental en el funcionamiento azulgrana. Su visión de juego, control del balón y capacidad para superar la presión rival serán importantes si Barcelona pretende adueñarse del mediocampo y marcar el ritmo del encuentro.
Raphinha puede ser una pieza clave
El brasileño es uno de los nombres importantes del ataque de Barcelona y su posible regreso al once titular genera expectativa. Su intensidad, movilidad y capacidad para llegar al área pueden darle al equipo de Hansi Flick una alternativa importante para hacer daño al PSG.
Lamine Yamal, una de las grandes atracciones
El joven atacante azulgrana será uno de los futbolistas a seguir en el Parque de los Príncipes. Su capacidad para encarar, superar rivales y generar ocasiones puede convertirse en un factor determinante ante una defensa parisina que deberá evitar concederle espacios.
La goleada ante Galatasaray alimenta la ilusión azulgrana
Barcelona llega a París después de superar por 4-1 al Galatasaray en Turquía, en su anterior presentación por la Champions League. El resultado reforzó la confianza del equipo catalán, que también había debutado con una victoria frente al Feyenoord.
Barcelona quiere prolongar su buen momento
El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa una etapa positiva y viene de vencer por 5-2 al Real Betis en LaLiga. Ahora, el desafío será trasladar esa contundencia al escenario europeo, en una visita que exigirá máxima concentración durante los 90 minutos.
Dos equipos que comenzaron con el pie derecho
Barcelona y PSG llegan a esta jornada después de ganar sus dos primeros compromisos en la fase liga. Ambos quieren mantener su puntaje perfecto y dar un paso importante en la carrera por la clasificación a la siguiente ronda de la principal competición europea.
La posible alineación del Barcelona vs. PSG: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín López o Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
La posible alineación del PSG vs. Barcelona: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Lucas Digne; Vitinha, Fabián Ruiz, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?
- 1:00 p.m.: México, Costa Rica y Guatemala.
- 2:00 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
- 3:00 p.m.: Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela.
- 4:00 p.m.: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
- 9:00 p.m.: España y Francia.
¿En qué canales ver Barcelona vs. PSG?
- Perú, Colombia, Ecuador, Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Venezuela (excepto Brasil): Se transmite en televisión por el canal de cable ESPN y de manera online en streaming mediante Disney+ (bajo el Plan Premium en algunas regiones).
- México: Va de forma exclusiva a través de Max por streaming y TNT Sports por televisión por cable. También cuenta con alternativas adicionales como FOX One o Disney+ según proveedores locales.
- Estados Unidos: Se puede sintonizar en televisión por TUDN y Univision, y mediante streaming en Paramount+ y ViX.
- España: Transmisión oficial en televisión por el canal M+ Liga de Campeones (Movistar) y por streaming en la aplicación de Movistar+, además de la plataforma DAZN.
- Brasil: Disponible a través de TNT Sports.
El Parque de los Príncipes será el escenario principal del partido entre Barcelona vs. PSG.
El partido entre Barcelona vs. PSG es válido por la fecha 3 de la Fase de Liga de la Champions League.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. PSG.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.
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