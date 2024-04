Desde el estadio Olímpico Montjuic, Barcelona vs. PSG se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 16 de abril por los cuartos de final de vuelta en la Champions League. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora peruana). El cotejo de ida terminó con una victoria de 3-2 por parte de los azulgranas que buscan acceder a las semifinales del torneo. Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Los culés con Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal confían en que pondrán en aprietos a un rival que está necesitado. Por eso, el Barça deberá aprovechar su ventaja para tener el balón y actuar cuando los parisinos cometan algún error. Además de eso, podrán imponer su juego y sus tiempos si el club francés empieza a desesperarse por querer anotar.

PSG, por su parte, buscará marcar desde el primer minuto, puesto que sabe que los blaugranas se cerrarán al fondo para evitar disgustos. De esta forma, la actitud con la que entre Mbappé al campo podría marcar la diferencia a favor de los rojos y azules.

El galo tiene experiencia de sobra en partidos de alto calibre, así que en París creen que su ‘7′ podría ser la salvación en este duelo. Además de Donatello, que no apareció en la ida, Vitinha y Dembélé tendrán la chance de volver a marcarle un gol a los blaugranas, así que no pueden dejar pasar una segunda oportunidad.

La situación requiere una actuación estelar de parte de Kylian Mbappé para mantener viva la esperanza de pasar a las semifinales de la Champions, así que su mayor exponente no puede fallar.

Sus seguidores ya lo vieron marcar en una final del mundo, no uno ni dos goles, sino tres. Así que Kiki dispone de las herramientas necesarias para ponerse el equipo al hombro, dar las respuestas que no dio en la ida y competir hasta el final por el pase a la siguiente fase.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?

El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.

¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?

El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Barcelona vs. PSG: probables alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen, João Cancelo, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Sergi Roberto, İlkay Gündoğan, Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

¿Dónde juegan Barcelona vs. PSG?

