Semana a semana, Kylian Mbappé ratifica su impresionante capacidad para marcar goles, hasta el punto de que resulta extraordinario verlo pasar varios partidos sin anotar. Naturalmente, encabeza los máximos goleadores de la Ligue 1. Más allá de la estrella francesa, el PSG se erige como un coloso europeo, posicionándose como el próximo desafío para el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. No obstante, en el cuadro parisino hay otro jugador, quizás menos mediático, que podría jugar un papel crucial según las tácticas de Luis Enrique.

Vítor Machado Ferreira, más reconocido como Vitinha, ha destacado con sus recientes desempeños en el PSG, siendo una figura clave en el centro del campo en un PSG que ha logrado mantenerse invicto durante 26 partidos consecutivos. En el reciente triunfo frente al Marsella, con un marcador de 2-0, el portugués marcó el primer gol y demostró ser uno de los destacados en el terreno de juego.

El jugador en cuestión dejó una actuación memorable, mostrando habilidades tanto defensivas como ofensivas. El ex Oporto se destacó en múltiples aspectos para mitigar la ausencia por expulsión de Lucas Beraldo. Fue el líder del PSG en regates completados (5/5), el segundo en pases precisos entregados (58), el más efectivo en entradas (2/3), el que bloqueó más disparos (3), y el que ganó más duelos individuales (8/15), consigna Marca.

“El portugués (Vitinha) ha adquirido una nueva dimensión en los últimos meses. Su gol demuestra su colosal influencia en el juego de su equipo. Es un futbolista muy fiable y un luchador increíble”, destacó L’Équipe, al incluirlo en el equipo Ideal de la última jornada de la Ligue 1 tras otorgarle una calificación de 8 sobre 10. Sus estadísticas son: siete goles y cuatro asistencias en 25 partidos de la liga francesa.

“Vitinha está entre los tres mejores jugadores del PSG. Se ha consolidado como el centrocampista encargado de ‘armar’ la jugada, ya que es el más técnico. Creo que su posición ideal estaría un poco más arriba. No se puede prescindir de sus tiros ni de sus pases. Además, Mbappé es mejor cuando Vitinha está cerca de él”, manifestó, al respecto, el periodista Daniel Riolo de RMC.





¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el miércoles 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?

El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Cuándo juegan Barcelona vs. PSG: fecha, horarios y canales TV por cuartos de final





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los emparejamientos de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024.