Barcelona vs Roma y Manchester City vs. Liverpool serán los primeros partidos con los que arranquen las revancha de los cuartos de final de la Champions League. El equipo azulgrana y los 'Reds' de Jürgen Kloop tienen prácticamente hecho su pase a las semifinales.



Y es que en la ida de los cuartos de final, Barcelona venció 4-1 a la Roma y le dio forma a su clasificación a semifinales. Para la vuelta, que se jugará hoy desde la 1 y 45 de la tarde (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2 y Antena 3, el técnico Valverde ha pedido no confiarse.

"Un exceso de confianza podría costar muy caro", expresó con prudencia el entrenador de Barcelona, que está cerca de alcanzar las semifinales de la Champions League luego de que en las últimas dos temporadas fuera eliminado en cuartos de final por Juventus y Atlético de Madrid.

Así como el Barcelona ante la Roma, el Liverpool tiene vía libre para superar los cuartos de final de la Champions League. Y es que en la ida, los 'Reds' ganaron 3-0 al Manchester City y hasta el propio Guardiola ha reconocido que el resultado ha sido casi imposible de remontar.



El partido entre Manchester City vs Liverpool empezará a la 1 y 45 de la tarde y será transmitido por FOX Sports. Recuerda que en esta nota de Depor.com podrás seguir todos los detalles de los partidos de hoy en el Olímpico de Roma y Etihad Stadium.