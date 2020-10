Cristiano Ronaldo no estará presente en el partido de Champions League entre Barcelona y Juventus en el Allianz Stadium de Turín. A pesar de ello, el portugués de 35 años no deja de hacer noticia en las redes sociales, donde ha cometido un terrible ‘blooper’ que no tardó en borrar.

El crack luso, a horas del partido entre azulgranas y blanquinegros, envió un mensaje de ánimo para su equipo, pero también le pegó a las pruebas que detectan el coronavirus. Todo hace indicar que el portugués no se dio cuenta de lo que escribía en su cuenta oficial de Instagram.

“Las PCR son una mierda”, publicó Cristiano Ronaldo como uno de los comentarios de su foto. El exjugador del Real Madrid se dio cuenta segundos después del error cometido, pero ya era tarde. Las capturas de pantalla lo tardaron en delatarlo.

Como era de esperarse, la imagen se ha convertido en un viral en las redes sociales, aunque Cristiano Ronaldo no se ha librado de las críticas. Y es que para muchos, las PCR juegan un papel clave en la pandemia del nuevo coronavirus y no se rigen a la calificación que el portugués les dio.

El 'blooper' de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.