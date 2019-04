¡No fue un buen 'Cristiano'! El feo gesto de Ronaldo a sus compañeros tras caer en la Champions [VIDEO]

Gajes del oficio. Se suponía que Cristiano Ronaldo iba a marcar la diferencia. El astro portugués iba a poner fin a la larga espera por otro título de la Champions League. Se suponía que, esencialmente, tenía que hacerlo para la Juventus. Sin embargo, no pudo hacerlo, pero estuvo cerca. Y claro, eso no quita que la eliminación solo sea responsabilidad suya, y así lo hizo saber.



Cristiano anotó el primer gol del encuentro el martes para poner a su equipo arriba en el marcador sobre el Ajax en los cuartos de final de la Champions, pero luego el conjunto de la 'Vecchia Signora' encajó dos goles en contra y se despidió con un desolador 3-2 en el marcador global.



Esto destrozó las aspiraciones del club italiano de ganar su primer título de la Champions desde 1996, y puso fin a la seguidilla de tres títulos de CR7 en el torneo, logrados con la camiseta del Real Madrid. Sin lugar a dudas, entre todos los once jugadores de la Juventus, Ronaldo fue al que más decepcionado se le vio sobre el césped en los minutos finales.



Con el partido prácticamente sentenciado, el árbitro decretó el final de los 90 minutos en el Allianz Stadium, y Cristiano no pudo ocultar su molestia con sus compañeros. ¿Qué hizo? Pues el '7' protagonizó un feo - ya su vez polémico - gesto que fue grabado por las cámaras de 'AS TV': se llevó la mano al trasero.



Impotente por no poder hacer todo él, CR7 se llevó la mano derecha a su retaguardia, como símbolo de la falta de actitud y coraje del conjunto italiano, que se vio superado en su propia casa ante el cuadro holandés. Recordemos que la 'Juve' fichó a Cristiano con una meta en mente, ganar el título de la Champions, especialmente tras perder dos de las últimas cuatro finales.



